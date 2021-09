Just Eat-leder slog alarm: Mistænker bude for at sælge hash

Topchef afviser pure Just Eat-leders opråb til 3F og politiet med mistanke om, at chauffører i koncernen kører med hash, men erkender fund af joint og cannabis i takeaway-biler i København

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en dybt kontroversiel mail fra en centralt placeret leder i takeaway-giganten Just Eat Danmark.

Mailen er sendt til andre medlemmer af takeaway-koncernens ledergruppe og en 3F-fagforeningsmand. Den retter i klare vendinger en mistanke mod chauffører i virksomheden om, at de ud over mad også leverer hash til kunder i Danmark.

I emnefeltet over den besked, Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, står der 'Just Eat leverer hash'.

'Vi er bange for, at vore chauffører i DK (Danmark, red.) lever af vores løn og (af) at arbejde som hashbude. Dette har været kendt stof for ledelsen i to til tre år, hvor alle har vidst det,' hedder det i beskeden.

En modtager af mailen bekræfter, at den også er sendt til dansk politi.

Topchef afviser mistanke

Efter eget udsagn har chefen tidligere gjort koncernens HR-chef i Amsterdam og 'vores CEO' opmærksomme på problemerne.

Ekstra Bladet har været i direkte kontakt med mailens afsender. Han bekræfter korrespondancens eksistens, men ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Carsten Boldt, administrerende direktør i Just Eat Danmark og Norge, afviser, at koncernens ledelse har en begrundet, konkret mistanke om, at chauffører har leveret hash til folk ved siden af deres lønnede arbejde. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Carsten Boldt, administrerende direktør for Just Eat i Danmark og Norge, fastslår over for Ekstra Bladet, at der ikke er hold i mistanken om, at koncernens chauffører leverer hash til danskerne.

- Det er absolut en vigtig problemstilling at tage op, men det her har intet på sig. Det er ikke korrekt, at vi har eller har haft en konkret bekymring eller mistanke om, at nogle af vore chauffører har leveret hash eller solgt hash, siger Carsten Boldt.

Helt ude i tågerne er hash-historien dog ikke.

Carsten Boldt oplyser til Ekstra Bladet, at Just Eat i juli blev opmærksom på en bil, som 'lugtede af cannabis', og at der i september blev fundet en ikke-røget joint i et andet takeaway-køretøj. Det var også i København.

Hash-chauffør røg ud

Chaufføren i den seneste sag er ikke længere ansat i koncernen. Han valgte selv at sige op efter at være blevet konfronteret med det konkrete joint-fund.

Kæmpe mad-succes: Verdens største udenfor Kina Godt hjulpet af corona-krisen og opkøb af konkurrenter har Just Eat i år udviklet sig til verdens største takeaway-platform udenfor Kina. I første halvdel af 2021 oplevede koncernen ifølge Ritzau Finans en massiv stigning i antallet af ordrer på mad og en omsætningsstigning med 52 procent til 19,4 milliarder kroner i forhold til samme periode sidste år på globalt niveau. Fremgangen er også tydelig her i landet. Just Eat Danmark sendte sidste år bestillinger for 1,5 milliarder kroner ud til deres restaurantpartnere. Den danske afdelings chauffører leverer mad ud for 2600 af restauranter. For tiden kører 850 chauffører - typisk i alderen 22 til 30 år - for Just Eat rundt omkring i Danmark, og derudover har koncernen nu også ansat en række cykelbude. Jesper Buchs livsværk

Just Eat har netop indgået en leasingaftale med en samarbejdspartner, så aftensmaden nu bliver bragt ud på el-cykler i København, Aarhus, Aalborg og København. På verdensplan samarbejder 590.000 restauranter i 24 lande med koncernen. Just Eat er oprindelig den kendte iværksætter og investor Jesper Buchs livsværk. Han drev i et par år fra 2000 virksomheden fra en kælder, mens han kæmpede for at få foretagendet til at give overskud. Fire år senere lykkedes det, hvorefter han oprettede en afdeling i England, og i 2008 besluttede han at fratræde som direktør for Just Eat for tre år senere at sælge sin aktier i succes-virksomheden for et større millionbeløb. Vis mere Vis mindre

- Det er selvfølgelig alvorligt, hvis vores chauffører ryger hash. Vi slår hårdt ned på det og holder skarpt øje med, om det skulle ske igen, og vi tjekker hele tiden vores biler, siger han.

Topchefen fortæller, at lederen bag mistanken om hash-leverancer efter fælles aftale tidligere har henvendt sig til Københavns Politi.

- Politiet meldte tilbage, at der ikke var nogen beviser, og at de derfor ikke kunne foretage sig mere. Vi har efterfølgende holdt ekstra øje med bilerne, og der har ikke været andre fund og ingen sager om salg af hash. Det har der hellere ikke været tilbage i tiden, siger han.

Ekstra Bladet erfarer, at den leder, der afsendte den kontroversielle mail, af andre årsager fik en fyringsvarsel for en måned siden. Formelt er han stadigvæk ansat i koncernen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Topchef: Nul-tolerance over for hash

Carsten Boldt, administrerende direktør i Just Eat Danmark, fastslår, at det er fyringsgrund, hvis chauffører bliver grebet i at ryge hash i forbindelse med deres arbejde i koncernen. Foto: Mark Bialek/All Over

Carsten Boldt, administrerende direktør i Just Eat Danmark, er træt af, at koncernen nu bliver kædet sammen med hash-rygning og en ubekræftet mistanke om, at Just Eat-chauffører leverer hash ved siden af deres job.

- Det er meget ubehageligt. Det er også derfor, vi har en total nul-tolerance over for for hash-rygning, men det er vel ikke overraskende, at det også kan ske på en arbejdsplads som vores med så mange unge ansatte. Salg af hash er i en anden kategori. Det er jo en kriminel handling.

- Er hash-rygning fyringsgrund?

- Det er det. Vi kan selvfølgelig ikke have chauffører, der kører rundt efter at have røget hash. Vi skal blive ved med at indskærpe over for vores ansatte, hvor vigtigt det er at holde sig væk fra hash, siger topchefen.

Carsten Boldt oplyser, at en ren straffeattest er en klar forudsætning, hvis man vil have job i Just Eat i Danmark. Det gælder ikke kun for chaufførerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politichef: Skjult marked kan eksistere

Et parti hash konfiskeret af politiets særlige efterforskningsenhed SEØ i oktober 2018. Foto: Københavns Politi

Mistanken om salg af hash hos Just Eat er ikke nået frem til Rune Nielsen, leder af Special Operativ Afdeling (OSA), Københavns Politi.

- Det er ikke noget, vi har indtryk af som et udbredt problem. Jeg kan heller ikke umiddelbart komme i tanke om sager, hvor vi har haft fat i pushere, som har kørt i biler fra Just Eat, men jeg vil opfordre borgere til at anmelde det, hvis de oplever det, siger Rune Nielsen.

Vicepolitiinspektøren vil ikke afvise, at der kunne eksistere et skjult marked, hvor professionelle chauffører leverer for eksempel hash til folk.

- I gamle dage så vi jo taxachauffører, der kørte rundt med penge, siger Rune Nielsen.