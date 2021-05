Justitsministeriet får alvorlig kritik for læk i sag om fangeflugt

Det var i strid med loven, da Justitsministeriet sidste år frigav oplysninger om en borgers helbred og tidligere dom. Det skete i forbindelse med en opsigtsvækkende sag om en fangeflugt.

Nu har Datatilsynet vurderet ministeriets brud på persondatasikkerheden.

Tilsynet udtaler 'alvorlig kritik', fordi reglerne i en forordning om databeskyttelse ikke er blevet efterlevet.

Lovbruddet skete efter en flugt fra Psykiatrisygehus Slagelse. Justitsministeriet offentliggjorde oplysninger om den undvegnes sygehistorie og tidligere kriminalitet.

Denne fejl skete 3. februar.

På vegne af manden klagede advokat Louise Traberg Smidt 28. februar.

Og her burde ministeriet have vurderet, om oplysningerne skulle pilles ud, fastslår Datatilsynet i sin afgørelse. Men der skete ingenting.

I maj fik man en ny chance. Her skrev Rigspolitiet nemlig til ministeriet, at de følsomme oplysninger om den flygtede ikke var egnet til offentliggørelse.

'Allersenest ved modtagelsen af Rigspolitiets redegørelse den 12. maj' burde ministeriet have ageret, lyder vurderingen fra Datatilsynet.

Men først efter mere end et halvt år efter Rigspolitiets advarsel foretog ministeriet sig noget, og dette kritiseres også: 'Det er således skærpende, at ministeriet først ca. 7 måneder senere reagerer herpå og tager skridt til at slette oplysningerne', skriver tilsynet.

I december 2020 blev ministeriets sikkerhedsofficer underrettet, og straks anmeldte ministeriet forløbet til tilsynet.

Man må kunne forvente en højere standard fra Justitsministeriet, lyder det: 'Samtidig er det Datatilsynets opfattelse, at der henset til Justitsministeriet arbejdsområder og funktion kan stilles højere krav til, at vurderinger efter de gældende regler herunder databeskyttelsesreglerne foretages korrekt.'

Advokat Louise Traberg Smidt har tidligere over for Ritzau udtrykt undren over forløbet.

- Uanset hvem man er, skal myndighederne behandle folks sager efter reglerne. Vi lever i et retssamfund, og garantierne skal vi ihukomme, har hun sagt.