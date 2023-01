Kæmpe aktion i Mexico: Panik på passagerfly

Brutale scener udspillede sig torsdag omkring den mexicanske by Culiacán.

En dramatisk aktion førte til anholdelsen af Ovidio Guzmán, som er søn af den berygtede narkobaron El Chapo med det borgerlige navn Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Under aktionen brød helvede løs, da det mexicanske militær og kartellet i staten Sinaloa stødte sammen.

Skoler lukkede, og borgere blev bedt om at holde sig indendørs. Køretøjer stod svøbt flammer, mens sort røg lagde sig som et tungt tæppe over byens gader.

Culiacáns gader dannede ramme om sammenstød mellem det mexicanske militær og et af landets største narkokarteller. Foto: Marcos Vizcarra/Ritzau Scanpix

Voldsom video

En video viser febrilske passagerer, som under den kæmpe aktion sad på hug og skjulte sig i et Aeromexico-fly i Culiacáns internationale lufthavn. Ifølge CNN opstod der panik i flyet, da det blev ramt af en kugle.

Flyselskabet har siden oplyst, at ingen kom til skade i forbindelse med hændelsen. Aeromexico har aflyst alle fly til og fra byerne Culiacán, Los Mochis and Mazatlan, som alle ligger i Sinaloa.

Den internationale lufthavn i Culiacán lukkede af sikkerhedsmæssige årsager efter anholdelsen af Ovidio Guzmán, rapporterer CNN.

Køretøjer stod i brand i Culiacáns gader. Foto: Juan Carlos Cruz/Ritzau Scanpix

Anholdt i 2019

Det er ikke første gang, Ovidio Guzmán har været i hænderne på ordensmagten.

Omringet af svært bevæbnede betjente blev Guzmán i oktober 2019 anholdt. Dengang førte anholdelsen til blodsudgydelser, og Guzmán endte med at blive løsladt efter kort tid.

Det skete på ordre fra præsidenten for at undgå en eskalering af de heftige sammenstød.

Ovidio Guzmáns anholdelse har antændt voldsomme kampe. Arkivfoto: FBI/Ritzau Scanpix

Om få dage besøger USA's præsident, Joe Biden, og Canadas premierminister, Justin Trudeau, Mexico City.

Derfor kan den nye anholdelse være en måde for Mexicos præsident, López Obrador, at vise amerikanerne, at han har kontrol over sikkerhedssituationen i Mexico, skriver CNN.

Søn af El Chapo

Guzmán er blevet beskrevet som en af nøglefigurerne i det brutale Sinaloa-kartel, der tidligere var kontrolleret af faderen El Chapo.

El Chapo sidder den dag i dag fængslet i USA. Tidligere har han været en af verdens mest eftersøgte.

