Kæmpe aktion på Christiania: 25 anholdt

25 er anholdt - politiet regner med, at 19 skal fremstilles i grundlovsforhør

Tidligt onsdag morgen slog politiet til efter kort tids efterforskning i forbindelse med organiseret handel med hash og cannabisprodukter på Christiania.

Det oplyser Tommy Laursen, politiinspektør, center for borgertryghed, Københavns Politi.

I forbindelse med aktionen har man gennemført ransagninger på 28 forskellige adresser, og 25 er i den forbindelse blevet anholdt. 23 mænd og to kvinder i alderen 25 til 60 år.

- Der var tre, der ikke var hjemme, fortæller Tommy Laursen.

Et hashmarked

Han fortæller, at aktionen har baggrund i en efterforskning, der har kørt fra 21. januar til 4 marts, hvor man målrettet har observeret imod et område ved Grå Hal, der ligger i udkanten af Christiania ud til Refshalevej.

Her har Christiania haft opstillet en informationsbod, der oplyste om, at Christiania var lukket på grund af fare for corona-smittespredning.

- Nogen pushere fandt det vigtigt for dem at varetage den opgave, som de benyttede til også at sælge noget hash, fortæller Tommy Laursen.

Opholdsforbud forlænges

8500 handler

Han fortæller, at man i forbindelse med efterforskningen imod stedet har konstateret godt 8500 hashhandler, hvor samlet set godt 40 kilo hash er skiftet hænder på seks uger.

- Det er en kort efterforskning gennemført af Operativ Specialenhed, og foreløbigt ser det ud til, at 19 skal fremstilles i grundlovsforhør senere i dag, fortæller Tommy Laursen.

Ifølge politiinspektøren foregik anholdelserne fredeligt og roligt og effektivt:

- Vi gik ind og anholdt den første klokken 5.20 og den sidste klokken 5.26.

Tommy Laursen fortæller videre, at alle de anholdte er bosat på Christiania med folkeregisteradresse.

De fleste er gamle kendinge med tilknytning til den organiserede handel med hash i Pusher Street og Green Light District. Ingen af de anholdte er centrale rocker-bandefigurer.

- Der er helt sikkert nogen, der er relaterede, men ikke kendte rocker-bandemedlemmer i det her.