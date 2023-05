Kæmpe aktion: Smøger, puff bars og mærketøj

Skattestyrelsen har haft kassevognen fyldt med godter, da de i maj måned vendte snuden hjem fra en aktion på to adresser i Herlev.

Alt i alt har de beslaglagt 25.000 cigaretter, der ikke er blevet betalt afgift af, 28.000 ulovlige puff bars og knap 200 flyttekasser fyldt med kopimærketøj.

Det oplyser Skattestyrelsen til Ekstra Bladet.

Aktionen blev gennemført i samarbejde med Københavns Vestegns Politi, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Et tip og 400.000

Kontrollerne blev gennemført på baggrund af et tip fra Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Tippet gik på, at der blev drevet erhvervsmæssigt salg fra lokalerne. Den ene adresse fremstod som en butik, mens den anden adresse var et lager til butikken.

I forbindelse med aktionen har Skattestyrelsen sammenlagt beslaglagt varer, hvor der ikke er betalt afgift for 400.000 kroner. Dertil kan komme en bøde for ikke at have betalt afgiften.

- Dette er vores andet store beslag af puff bars inden for kort tid. For nylig beslaglagde vi i en webshop blandt andet 18.000 puff bars, og nu har vi fundet endnu flere. Det er bekymrende, at vi kan finde så store mængder, når de ikke må sælges i Danmark, siger Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

En ny type af farvestrålende e-cigaretter bliver solgt til danske børn og unge på de sociale medier En ny type af farvestrålende e-cigaretter bliver solgt til danske børn og unge på de sociale medier

Kopimærketøj

Foruden de mange ryge-produkter, fandt man også næsten 200 flyttekasser med kopimærketøj.

Der var NSK, der assisterede Københavns Vestegns Politi med vurderingen og den efterfølgende beslaglæggelse af kopimærketøjet. Det er ligeledes NSK, der står for eferforskningen.

Kopimærketøjet omfatter tøj af blandt andet mærkerne: Balenciaga, Gucci, Luis Vuitton, Moncler, Kenzo Paris, Hugo, Moose, Givenchy, Prada, Stone Island, Burberry og Dior.

- Vi er glade for at kunne assistere Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsen – og er naturligvis klar næste gang, siger vicepolitiinspektør Henrik Frandsen fra Københavns Vestegns Politi.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvor nemt det er at få fat i forbudte sager. Læs mere her.