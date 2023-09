Kæmpe brand: To anholdt efter eksplosion

En større etageejendom er søndag morgen brudt i brand på Luntgaten i det centrale Norrköping, som ligger 160 kilometer fra Sveriges hovedstad, Stockholm.

Politi, ambulancer og brandbiler blev tilkaldt klokken 05.51.

Det skriver Aftonbladet.

Video fra stedet viser voldsomme flammer gå op gennem taget på bygningen, mens brandmændene er i fuld sving med slukningsarbejdet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Slukningsarbejderne arbejder på stedet. Foto: Ritzau Scanpix/Fredrik Schlyter

Politiet oplyser til Aftonbladet, at noget ser ud til at være detoneret i ejendommen.

- Der er omfattende skader på ejendommen, hvilket betyder, at politiet nu samarbejder med beredskab og sundhedsvæsen for at sikre, at alle personer i ejendommen har det godt, skriver det svenske politi.

Det bliver yderligere oplyst, at omkring 150 personer er blevet evakueret fra ejendommen, og otte personer er kommet lettere til skade.

To personer er blevet anholdt i sagen. Det drejer sig om en kvinde og en mand, der er blevet sigtet for overtrædelse af loven om brand og eksplosiver.

Branden er under kontrol, og der er ikke risiko for den spredes yderligere.