Kæmpe brøler: 600 bilister blitzet ved en fejl

Har du svedige håndflader efter at være blevet blitzet på Grenåvej i retning mod centrum af Aarhus fredag, kan du (måske) ånde lettet op.

Flere end 600 biler er nemlig blevet blitzet helt uden grund. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

- Vi opdager fejlen, fordi folk begynder at ringe ind og undre sig over, at de er blevet blitzet, selvom de ikke har kørt for stærkt, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Jens Henrik Jensen til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at man ikke ved nøjagtigt hvilket tidsrum, fejlen har været der, men at det har været i 'formiddagstimerne'.

På Twitter melder politiet, at teknikerne har løst fejlen, og at alle ubegrundede fotos nu er blevet slettet.

- Så man skal ikke frygte en ubegrundet bøde?

- Nej, dem, som har kørt det, de måtte, får ikke en bøde. Dem, der har kørt for stærkt, er stadig med i puljen, siger Jens Henrik Jensen.