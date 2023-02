Kæmpe brøler: Anholdelse af mistænkt massemorder gik galt

Anholdelsen af den 28-årige mistænkte i det voldsomme firedobbelte drab på University of Idaho var nær gået helt galt.

Det fremgår af en ny bog, som forfatteren Howard Blum står bag.

Kilder fortæller til forfatteren, at politiet, få øjeblikke efter en større overvågningsaktion blev igangsat, mistede overblikket over den mistænkte, Bryan Kohbergers, færden.

Det skriver blandt andre New York Post.

Ifølge kilderne forsvandt han i en del timer, og hos politiet frygtede man både, at den mistænkte forsvandt, men også at hans bil, der var et afgørende bevis i sagen, skulle mistes.

Fejl på fejl

Den mistænkte mand, der studerer kriminologi på samme universitet, skulle på en tre dage lang køretur med sin far til familiens hjem i delstaten Pennsylvania.

Efter den mistænkte var nået knap 1500 kilometer og 15 timer af den lange tur, opsnappede kameraer bilens nummerplade i delstaten Colorado.

Men der stoppede fejlene ikke. Og de næste fejl havde også næsten spoleret det hele.

Selvom politiet på tværs af delstaterne havde fået en varsel om aktionen, formåede lokale patruljer at standse bilen to gange.

Ifølge kilder var FBI-agenterne, der stod for aktionen, 'frustrerede' og 'vrede' over fejlene, fordi det kunne have sendt den intetanende mistænkte på flugt.

De fire dræbte boede alle i hus sammen. De sidste to af husets beboere blev af uvisse årsager skånet

Blev arresteret

Men det gik altså aldrig så galt, at han slap væk.

Ved ankomsten til familiens hjem kunne FBI-agenterne endelig anholde ham og få indsamlet DNA-beviser.

Bryan Kohberger sidder nu varetægtsfænglet i Idaho, hvor han er sigtet for drabene på fire universitetsstuderende i de tidlige morgentimer 13. november.

Siden anholdelsen af den 28-årige Ph.D.-studerende i kriminologi er det kommet frem i medierne, at han forsøgte at få kontakt via Instagram til et af ofrene flere gang i ugerne op til det firedobbelte drab, men uden svar.

Det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Ifølge New York Post vil han først oplyse det, når det første retsmøde finder sted til juni.