Kæmpe brokollaps: Nu har de svaret

Det norske vejdirektorat mener at have svaret på, hvorfor Tretten Bro i Norge styrtede voldsomt sammen mandag morgen

Det har skabt bekymrende panderynker i Norge, at en 150 meter lang træbro kollapsede mandag morgen ved byen Øyer nord for Lillehammer.

Mens broen ved navn Tretten Bro nu fjernes, kører efterforskningen for fuld skrue, hvor man forsøger at finde ud af, hvorfor den blot ti år gamle træbro kollapsede.

Tormod Dyken, der er maskinchef i det norske vejdirektorat og tidligere ingeniør, mener allerede nu, at han har svaret på, hvorfor broen styrtede sammen.

- At blande træ og stål på den måde er - så vidt jeg ved - ikke gjort på andre broer. Konsekvensen af det var ikke tilstrækkeligt undersøgt, siger Dyken til den norske lokalavis Gudbrandsdølen Dagningen.

En skandale

Derudover fortæller Tormod Dyken, at han og andre planlæggere burde have set, at broen altså udgjorde en fare.

- Det er lidt pinligt. Ja, på en måde en skandale, det, der er sket (kollapset, red.), og jeg er flov over det.

Tormod Dyken forklarer, at der skiftevis er blevet brugt træ og stål i broens diagonale og lodrette stave. Faren ligger derfor i, at de to materialer reagerer forskelligt under diverse forhold.

Stål er kendt for at udvide sig i varmen, mens træ udvider sig i fugt.

- Så opstår der hurtige spændinger. Tung transport over broen kan give små mikroskopiske revner i træet, lyder de afsluttende ord fra Tormod Dyken.

Tretten Bro kollapsede mandag morgen i Norge. Foto: Geir Olsen/Ritzau Scanpix

Klar anbefaling

I forbindelse med det voldsomme kollaps faldt en personbil i vandet, og en lastbil var sågar også tæt på at styrte i vandet.

Men førerne af begge køretøjer blev reddet ud i god behold.

Der var ikke tale om alvorlige skader, men der findes flere broer i Norge af lignende opbygning som Tretten Bro, hvilket har givet mange borgere bekymrende panderynker.

Rettes kikkerten tilbage til 2016, blev det anbefalet, at Tretten Bro skulle tjekkes igennem, eftersom der er kommet nye og strengere regler for opbygning af træbroer i Norge.

Nu kalder man episoden for en skandale.