Kæmpe dom: 17 års fængsel for narkosmugling

167 kilo kokain, 3,2 ton hash og to kilo ketamin.

En 33-årig mand fra Østjylland er fredag blevet idømt 17 års fængsel for sin medvirken til indsmugling og salg af enorme mængder narkotika.

Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelse.

Ved Retten i Randers tilstod 33-årige Jahja Omar Cheik Ahmad, at han sammen med andre i perioden januar 2020 til februar 2022 havde stået bag indsmugling og salg af de store mængder narkotika. Han modtog dommen på 17 års fængsel.

Dommen sprænger ifølge NSK den normale strafferamme, som sædvanligvis ligger på 16 år for kriminalitet af denne type.

Overfor Ekstra Bladet forklarer specialanklager Lise Hebsgaard, hvorfor dommen blev så stor:

- Det er et spørgsmål om kvantum. I det her tilfælde har mængderne af narkotika været så store, at det har været en skærpende omstændighed, siger hun.

Politiet beslaglagde blandt andet en motorcykel tilbage i april sidste år, da en koordineret ransagning fandt sted i Danmark og Spanien. Foto: Øxenholt Foto

Startede i april

I april 2022 stod NSK i spidsen for en aktion, hvor en lang række adresser blev ransaget i Østjylland, på Fyn og i Spanien. Her blev flere personer anholdt, ligesom der blev beslaglagt værdier og ejendele for seks millioner kroner.

Under aktionen fik NSK assistance af flere danske politikredse samt spansk politi og Skattestyrelsen. Det førte til, at ti personer efterfølgende blev varetægtsfængslet.

Jahja Omar Cheik Ahmad er den fjerde i rækken, som modtager en dom for sin medvirken i den store narkosag, og ifølge anklager Lise Hebsgaard beskrives han som én af de centrale personer i sagen.

'Dommen er et resultat af en grundig og målrettet efterforskning mod den nu dømte, som har haft en central rolle i indsmuglingen af meget store mængder hård narkotika til Danmark, primært Østjylland.' siger hun i pressemeddelelsen, hvor hun også udtrykker tilfredshed med dommens længde.

Udover de enorme mængder narkotika så blev den 33-årige mand også dømt for at have været i besiddelse af flere skydevåben. To pistoler, et maskingevær og en maskinpistol med tilhørende lyddæmper var blandt de våben, som manden blev dømt for.

Han fik ligeledes beslaglagt udbytte for 14 millioner kroner.

Politiet beslaglagde store mængder narkotika ved aktionen i april 2022. Foto: Øxenholt Foto

Kaos i retten

Fredagens dom kommer efter flere måneders efterforskning, men allerede i september sidste år faldt den første dom.

Her fik 51-årige Henrik Bøgeskov Nielsen fik syv års fængsel for at have modtaget og besiddet mere end to ton hash på sin bopæl i Djursland.

De to mænd var en del af en større international narkoliga, hvor ti personer tilbage i april sidste år blev fremstillet i grundlovsforhør under et stort kaos, hvor Ekstra Bladets udsendte blandt andet blev tilbudt en autograf fra én af de anholdte.