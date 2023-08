Kæmpe drama på Molslinjen: Politiet melder ud

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Onsdag eftermiddag udspillede et voldsomt drama sig på en sejltur fra Aarhus og Sjællands Odde.

To familier, der angiveligt kendte hinanden på forhånd, kom i tumult ombord på Molslinjen, og politiet måtte tilkaldes.

Det lykkedes imidlertid personalet at få adskilt parterne i slagsmålet, og da færgen kom i havn, blev flere af de involverede sendt på skadestuen.

Politiet blev ombord på færgen, da den sejlede tilbage til Aarhus for at sørge for bevogtning af de mistænkte personer, som alle stammer fra Aarhus-området.

Undersøger sagen

Østjyllands Politi har nu overtaget sagen, men her er det sparsomt med oplysninger.

'Vi kan bekræfte, at sagen er hos os, men har pt. ikke yderligere kommentarer,' lyder det i en besked fra politikredsen til Ekstra Bladet.

'Vi skal have undersøgt nærmere, hvilke uoverensstemmelser, der har været,' står der videre i beskeden.

Der er på nuværende tidspunkt ingen sigtede eller anholdte i sagen.

Fire på skadestuen

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at der er tale om to familier. Ifølge politikredsen talte de to familier i alt otte personer, som mødte hinanden tilfældigt ombord.

Da færgen kom til Sjællands Odde tog fire af de involverede selv på skadestuen for at blive undersøgt og få dokumenteret eventuelle skader.

Det oplyser Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder i politikredsen, til Ekstra Bladet.

Håndteret internt

Slagsmålet skete blot få dage efter, at kendisfrisør Dennis Knudsen gik amok ved Molslinjens færgehavn.

Efter den episode blev flere af de ansatte, der var involveret, tilbudt professionel hjælp, oplyste Jesper Maack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, til Ekstra Bladet.

I forbindelse med onsdagens slagsmål oplyser Jesper Maack kortfattet, at 'hændelsen er håndteret internt'.