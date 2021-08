Kæmpe fejl: Narkohandlere får 9,5 millioner kroner af staten

Tre svenske narkohandlere får nu 13 millioner svenske kroner, som de har tjent på at sælge stoffer, tilbage af staten, fordi værdien af bitcoin er steget enormt

I 2019 blev tre svenskere dømt for at sælge narkotika. I forbindelse med dommen blev det besluttet, at 36 bitcoins skulle konfiskeres, da pengene var blevet tjent på online narkosalg.

Det fortæller Sveriges Radio.

Aklageren i sagen, Tove Kullberg, lavede dog en ret så betydelig fejl. Hun omregnede nemlig de 36 bitcoins værdi til svenske kroner, som det på tidspunkt var 1,3 millioner.

Bitcoins værdi er gået amok

Det har taget de svenske myndigheder over to år at auktionere de 36 bitcoins. I mellemtiden er værdien steget fra 1,3 millioner svenske kroner til 15,5 millioner svenske kroner.

Men fordi Tove Kullberg i retten valgte at omregne værdien til kroner og ører, betyder det, at den svenske stat kun har ret til at beslaglægge de 1,3 millioner svenske kroner, som de 36 bitcoins var værd i 2019.

Det betyder altså, at blot 3 af de 36 bitcoins er nok til at betale narkohandlernes gæld, og 33 bitcoins skal derfor tilbagebetales til de dømte forbrydere.

Og de 33 bitcoins har nu en værdi af 9,5 millioner danske kroner.

- Det er uheldigt

Tove Kullberg fortæller til svensk radio, at man i fremtiden bliver nødt til at håndtere en sådan situation anderledes.

- Det er uheldigt, at det er endt sådan her. Lektien må være, at man fremover beholder værdien i bitcoins, siger hun.

Hun mener også, at man fremover skal have mere træning indenfor kryptovaluta, så en lignende situation ikke opstår igen.

- Kryptovaluta bliver en faktor, vi skal regne med, langt mere end det har været tidligere. I takt med vi øger vores viden, vil der ske færre fejltagelser på vejen, fortæller Tove Kullberg.

