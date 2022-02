Kæmpe hackersag: Kvinder vil have erstatning

Det kan blive dyrt for en 27-årig mand fra Herning at have hacket intime billeder fra flere hundrede kvinder landet over.

Fem advokater repræsenterer 516 kvinder, som politiet har identificeret på 18.000 billeder og videoer fundet hos manden.

Bistandsadvokaterne kræver godtgørelse for tort, som er et slags økonomisk plaster på såret, hvis man har været udsat for grove krænkelser.

Advokat Miriam Michaelsen repræsenterer 30 ofre i sagen. Hun kræver mellem 50.000 og 70.000 kroner i godtgørelse for hver af sine klienter.

- Min fastsættelse af tortgodtgørelseskravet beror på en konkret vurdering af omfanget af materialet, karakteren af materialet og konsekvenserne for de forurettede, siger hun.

Kravet er ifølge advokaten fastsat på baggrund af retspraksis på området og omfanget af de krænkelser, som kvinderne ifølge anklagen har været udsat for.

Loven om tortgodtgørelse er for nylig blevet ændret, med henblik på at niveauet for kompensation skal hæves.

- Det her er uden tvivl en sag, som formodentligt kommer til at synliggøre alvoren af den form for kriminalitet og omfanget. Så derfor forventer jeg også, at tortgodtgørelserne kommer til at afspejle det, siger Miriam Michaelsen.

Hovedparten af ofrene var mellem 15 og 18 år, da de blev udsat for hacking.

Billederne er ifølge politiet blevet videredistribueret og delt i ukendt omfang.

Den 27-årige har erkendt den del af anklagen, der handler om hacking. Han har dog ikke overblik over det præcise antal ofre, har han forklaret.

Han har i retten forklaret, at det var en slags beruselse for ham at snyde sig til de intime billeder.

Flere af kvinderne, der har været udsat for hacking, er mødt op i retssal A i Retten i Herning.

Det vidner ifølge Miriam Michaelsen om, at der er et sket et skifte i synet på digitale krænkelser de senere år.

- Modsat tidligere, hvor ofre for digitale krænkelser var meget tynget af skyld og skam, så ser vi nu, at de forurettede står frem skulder ved skulder.

- Selvfølgelig er de kede af det, men de har en følelse af, at det ikke er dem, der har gjort noget galt, men den tiltalte.

- Så midt i alvoren er det opløftende at se, at der sker fremskridt, så flere er åbne om, hvad de har været udsat for, siger hun.

30 vidner skal afgive forklaring i sagen, og der ventes dom til juni.