Kæmpe kaos: Amerikansk kongrespolitiker overfaldet med kniv

Den amerikanske kongrespolitiker og guvernørkandidat Lee Zeldin slap uskadt, da han blev overfaldet af en knivbevæbnet mand ved et valgkampmøde torsdag i New York i USA.

Zeldin, som er republikansk kandidat til guvernørposten i New York, blev angrebet, mens han holdt tale, men nåede at afværge et knivstik ved at gribe fat om angrebsmandens håndled.

- Jeg er okay. Heldigvis lykkedes det mig at gribe hans håndled og holde ham et øjeblik, indtil andre tog sig af ham, siger Zeldin, som er tidligere officer i den amerikanske hær.

CNBC skriver, at det var tilhørere, som fik væltet overfaldsmanden om på gulvet, hvor han blev lagt i strips taget fra valgplakater. Kort efter ankom politi til stedet.

- Jeg er lettet over at høre, at Zeldin ikke kom noget til, og at den mistænkte er pågrebet. Jeg fordømmer denne voldelige adfærd, skriver New York-guvernør Kathy Hochul på det sociale medie Twitter.

Kathy Hochul, som er Zeldins modstander i guvernørvalget, som finder sted tirsdag 8. november 2022. I valgkampen er der stor fokus på, hvordan coronapandemien er blevet håndteret i delstaten.

En videooptagelse, der er lagt ud på sociale medier, viser en uidentificeret mand med en sort baseballkasket nærme sig Zeldin fra den ene side af scenen ved valgmødet i New York. Manden har en spids genstand eller kniv i hånden.