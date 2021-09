Kæmpe kø på motorvej efter trafikuheld

Et trafikuheld ved Horsens på Østjyske Motorvej spærrede tidligere vejen, hvilket skaber trafikale udfordringer

Klokken 15.36 fredag eftermiddag tikkede en anmeldelse ind hos Sydøstjyllands Politi, der gik på, at to biler var impliceret i et uheld på Østjyske Motorvej ved Horsens.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Halfdan Kramer.

- Vi er fremme 15.42, hvor begge vognbaner var spærret. Umiddelbart er der ingen alvorlig tilskadekomst. Vi er i gang med at afvikle trafikken, men det er en proces, der tager tid, siger Halfdan Kramer.

Vejen er genåbnet ved Horsens, men uheldet skaber store trafikale udfordringer, hvor Vejdirektoratet melder om kø på op imod en time.

Der forventes først normal trafik i løbet af aftenen, oplyser Vejdirektoratet.