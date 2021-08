Kæmpe kø på motorvej

Der er lige nu op mod halvanden times forlænget rejsetid på Fynske Motorvej, efter der er sket to uheld

Der er sket to uheld på E20 Fynske Motorvej mellem Aarup og Ejby i vestgående retning, og det skaber massiv kø.

P4 Trafik skriver på Twitter, at der lige nu er op mod halvanden times forsinkelse i vestlig retning, mens der ligeledes er opstået kiggekø i modsat retning.

Politi og redningsmandskab er på stedet.

Fyns Politi oplyser på Twitter, at to lastbiler er kørt sammen på motorvejen, og at der ikke er sket personskade.

Omkring klokken 17.22 oplyser Fyns Politi, at motorvejen igen er åbnet. De opfordrer til, at man kører forsigtigt og holder afstand.

