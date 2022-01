Den 19-årige mand, der kvalte og tævede Nicoline Plintic, anker ikke dommen på 12 år for drab

19-årige Andreas Bärj Andersen anker ikke den dom, han fik før jul for at slå 20-årige Nicoline Plintic ihjel.

Det oplyser hans forsvarer Anders Riisager til Ekstra Bladet på dagen, hvor fristen for anke udløber. Dermed står dommen på 12 års fængsel ved magt.

- Andreas har tilstået, og den straf, der er udmålt, er i overensstemmelse med praksis, siger advokaten.

Da Ekstra Bladet overbringer nyheden til Nicoline Plintics mor, Maria Plintic, udbryder hun spontant 'Ej, hvor godt'.

- Det er en kæmpe lettelse. Det betyder, at det er rigtig overstået. Nu kan vi begynde for alvor at se fremad. Vi behøver ikke tænke på ham mere.

Andreas Bärj Andersen blev dømt for drabet sammen med en 24-årig kammerat, som godt nok sad i Horsens, da Nicoline Plintic blev kvalt og tævet, men som lagde pres på teenageren og var med til at aftale, hvordan drabet skulle finde sted.

Den 24-årige er psykisk syg og blev dømt til anbringelse. Derfor skriver Ekstra Bladet ikke hans navn. Under strafproceduren krævede anklager Kirsten W. Jensen også den 24-årige udvist af Danmark.

Han er født og opvokset her i landet, men er på papiret statsløs palæstinenser. Selv om manden har flere domme for personfarlig kriminalitet, lod byretten i Roskilde ham slippe med en advarsel.

Anklagemyndigheden har dog anket den afgørelse og vil have landsretten til at tage stilling til udvisningsspørgsmålet, oplyser den 24-åriges forsvarer Rasmus Sølberg.

Sammen med sin klient har han nu 14 dage til at overveje, om de vil kontraanke, og om de i så fald vil anke til frifindelse.

- Jeg har ikke talt med min klient endnu, men det er selvfølgelig en streg i regningen, at de har anket til udvisning. Det kan jo godt være, at min klient reelt ikke ville blive udvist, fordi han er statsløs palæstinenser, men så hedder det tålt ophold, og det er altså ikke morsomt.

For Maria Plintic fylder den 24-årige og spørgsmålet om hans rolle i sagen mindre.

- Det må vi tage, som det kommer. Jeg har lidt svært ved at forholde mig til ham. Andreas har fyldt mere i mit hoved, for det var jo ham, der udførte det. Ham, der har haft hænderne på hende og kvalte livet ud af hende.

Nicoline Plintic blev dræbt 14. juli sidste år. 21. december faldt dommen over de to mordere. Her kan du læse om moderens reaktion

Retsformanden læser dommen op. Ekstra Bladet har fjernet navnet på den 24-årige, da han er psykisk syg.

Nicolines mor: Politiet har svigtet

Flere uger før sin død anmeldte Nicoline Plintic den ene af de to drabsmænd til politiet for trusler. Hun fik dog ikke hjælp. Derfor vil hendes mor nu klage over politiet.

– Jeg føler, at de har svigtet min datter. De tog hende ikke alvorligt, siger hun til Ekstra Bladet.

Læs mere her(+)

'Min nye bedste ven'

Nicoline Plintics mor, Maria, hørte for første gang om sin datters drabsmand i maj 2020. Dengang omtalte Nicoline teenageren som 'sin nye bedste ven'.

Det ændrede sig, og før hun blev frarøvet livet, forandrede Nicoline sig også, fortæller moderen. Læs mere her (+)