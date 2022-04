Kæmpe mængde kokain beslaglagt: Tre personer anholdt

Politiet anholdt i går tre mænd for at være i besiddelse af otte kilo kokain

Hele otte kilo kokain blev i går beslaglagt, efter politiet slog til på en af de anholdtes bopæl. De tre anholdte mænd er henholdsvis 24, 26 og 30 år gamle, og det er politiets formodning, at kokainen skulle sælges i Storkøbenhavn.

Det er politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der står bag efterforskningen.

- Det er med stor tilfredshed, at vi efter en kort målrettet indsats har formået at fjerne en betydelig mængde narkotika fra de kriminelles besiddelse. Denne sag er et godt eksempel på, at den samfundsskadelige kriminalitet, som handel med narkotika er, har vores opmærksomhed, siger politiinspektør Mads Helios fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

De anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag klokken 11.00 ved Retten i Roskilde.