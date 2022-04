Kæmpe millionbøder til danske gasvirksomheder

Gasvirksomhederne Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S og Gastech-Energi A/S er torsdag idømt store millionbøder for overtrædelser af konkurrencereglerne

Så faldt hammeren.

For Retten i Glostrup har torsdag fundet to gasvirksomheder skyldige i at have indgået en ulovlig kartelaftale om prisen på abonnementsordninger for service på naturgasfyr.

De idømmes bøder på otte millioner kroner hver for overtrædelser af konkurrencereglerne.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

Der er tale om virksomhederne Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S og Gastech-Energi A/S, og fire ledende medarbejdere blev idømt bøder på henholdsvis 100.000, 75.000 og 50.000 kroner for at have medvirket til at lave kartelaftalen.

Kan skade forbrugerne

Baggrunden for aftalen var, at Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S angiveligt ønskede at forhandle en ny kontrakt.

Det skulle være mellem virksomheden og dens underleverandører, da virksomheden ønskede, at prisen på reservedele skulle være billigere.

En af virksomhederne, der forhandlede på vegne af underleverandørerne, var Gastech-Energi A/S.

Det strafbare forhold foregik ved, at før underleverandørerne ville acceptere de lavere priser på reservedele, ville de have, at abonnementspriserne hos Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S skulle stige.

Dermed kunne underleverandørerne hæve deres priser over for egne kunder.

Nu er gasvirksomhederne dømt.

Priserne går amok - det skal du gøre