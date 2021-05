Kæmpe øvelse: Storebæltsbroen delvist spærret

Op mod 250 personer vil natten til søndag deltage i den første øvelse på Storebæltsbroen siden togulykken i 2019, hvor otte personer mistede livet.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Under øvelsen vil den vestgående kørebane være lukket. Trafikken bliver omlagt til den østgående kørebane, så færdsel kan passere i begge retninger. I kortere perioder vil den østgående kørebane dog også være spærret, hvilket kan medføre kort ventetid.

I øvelsen, der finder sted mellem klokken et og seks natten til søndag, medvirker redningsmandskab, sundhedsmandskab og politi fra Fyns Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det er selvfølgelig en speciel situation at skulle afholde den første øvelse på lavbroen efter den tragiske ulykke i 2019. Omvendt vidner ulykken desværre også om, hvor vigtigt det netop er, at beredskabet hele tiden øver sig, så vi sikrer, at vores viden, kompetencer og læring er så opdaterede og optimale som overhovedet muligt, siger politikommissær Asbjørn Høy Larsen fra Fyns Politi, der indgå i øvelsesledelsen i pressemeddelelsen.

Det er den første øvelse på Storebæltsbroen siden togulykken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Formålet med øvelsen er at sikre godt samarbejde mellem de forskellige myndigheder. Under øvelsen vil et IC3-tog med tre vogne holde på lavbroen.

Politiet kan ikke fortælle, hvad øvelsen komme til at indeholde, fordi deltagerne ikke må vide, hvad der kommer til at møde dem på broen.

- Men jeg kan sige, at både erfaringer fra den tragiske togulykke i 2019 og fra tidligere øvelser på lavbroen er taget med i tilrettelæggelsen af øvelsen, siger politikommissær Asbjørn Høy Larsen.

Ved ulykken 2. januar 2019 blev et tog ramt af en lasttrailer, der var påsat et godstog. Otte personer blev dræbt og 18 blev kvæstet i ulykken, der var den mest alvorlig togulykke i Danmark i 30 år.