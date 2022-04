Kæmpe politiaktion: En person død i 'dybt tragisk hændelse'

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er søndag massivt til stede ved forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing. Der er massevis af politibiler på stedet, og politiets tekniske afdeling er til stede. Betjente afsøger et område med hunde.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at en mand er fundet død, og at de efterforsker det som et mistænkeligt dødsfald.

De skriver, at der det meste af dagen er blevet foretaget tekniske undersøgelser på stedet, og at flere personer er blevet afhørt. De har ikke for nuværende mere at tilføje, men skriver at de vil dele flere oplysninger, 'så snart efterforskningen og de tekniske undersøgelser giver mulighed for det'.

Mandens pårørende er underrettet.

Dybt tragisk hændelse

Kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune Søren Bonde udtaler til TV 2 Øst:

- Det er en dybt tragisk hændelse, og vi er dybt berørt af det, siger han.

Ifølge mediet ønsker han ikke at kommentere på, hvorvidt der er tale om en ansat eller en beboer på forsorgshjemmet.

Til Lolland Falsters Folketidende siger han:

- Vi har en beredskabsplan, der tager hånd om beboere og medarbejdere, så der er mulighed for at tale med nogen. Der tages hånd om dem, der er berørt af det, og hvis der er folk, der er meget kede af det eller bliver vrede, siger kommunaldirektøren til Lolland Falsters Folketidende.

Foto: Per Rasmussen

Mere end 20 politibiler

Ifølge mediet er også Beredskabsstyrelsen på stedet, hvor de sammen med politiet har afspærret et område omkring 'de skæve boliger'.

Vidner fortæller, at en lægehelikopter landede i området før middag og siden er fløjet væk igen.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er mere end 20 politibiler, heriblandt også civile politibiler. Der er også flere civile betjente, og der kommer hele tiden flere politifolk til, lyder det.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

