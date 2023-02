Kæmpe politiaktion: Flere stukket af

Flere politikredse på Sjælland arbejder tidligt mandag morgen sammen for at anholde flere personer, der er stukket af fra en forulykket bil.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Asger Bechstrøm til Ekstra Bladet.

I forbindelse med en eftersættelse forulykkede en bil ved en motorvejsafkørsel ved Solrød.

To til tre personer, der befandt sig i bilen, stak af fra stedet, og det er dem, politiet nu forsøger at finde frem til.

Tilkørsel spærret

Politiet formoder, at to af dem er mænd med relation til en voldssag fra Frederikssund lørdag.

- Vi har eftersat et køretøj i forbindelse med en sag fra Nordsjælland. I den forbindelse kører bilen galt, og to til tre personer stikker af til fods. De er ikke fanget endnu, fortæller vagtchefen.

Midt- og Vestsjællands Politi har nu både patruljer og hunde til at lede efter dem. Af samme grund er Køge Bugt Motorvejen spærret ved tilkørsel 31.

Anholdt ofrene

Voldssagen sted lørdag eftermiddag, hvor to grupperinger kom op at slås, fortæller Jakob Tofte, der er vagtchef i Nordsjællands Politi, til Ritzau.

Først anholdt politiet nogle personer, der efterfølgende viste sig formodentlig at være ofre frem for gerningsmænd. Efterfølgende har politiet ledt efter fire personer.

To af dem er anholdt, og de to resterende formodes at have været i den bil, der er forulykket ved afkørslen til Solrød.

De mænd, der var involveret i slagsmålet i Frederikssund er i 20'erne, og de er kendte af politiet. Politiet vil overfor Ritzau hverken be- eller afkræfte, om de har relation til bandemiljøet.