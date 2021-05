Kæmpe politiaktion på Sjælland

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er i samarbejde med Københavns Politi i gang med en større politiaktion i Haslev.

Det oplyser førstnævnte politikreds på Twitter.

'I samarbejde med Københavns Politi har vi lige nu en større politiaktion i Haslev, hvor vi undersøger en sag om narko,' skriver politiet.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er der 'utallige politibiler og betjente'.

Foto: Per Rasmussen

Ifølge øjenvidner foregår aktionen ved Prince Autoophug i Haslev.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, der på nuværende tidspunkt ikke vil give flere oplysninger om sagen.

Det er Særlig Efterforskning Øst, der står i spidsen for efterforskningen. Ekstra Bladet erfarer, at der er foretaget flere anholdelser i sagen, og politiet forventer, at de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved torsdag.

Området ved autoophuggeren er kæmpe stort, så politiet er mødt op med ransagningshold og narkohunde. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at Hjemmeværnet er udkommanderet til at spærre hele området omkring Sverigesgade og Norgesgade af.

Politiet forventer at udsende en pressemeddelelse om aktionen senere i dag.

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Flere adresser

Ekstra Bladets mand i området fortæller, at politiet, hjemmeværnet og politiets teknikere er til stede ved på flere adresser i området.

Udover massiv tilstedeværelse ved Prince Autoophug er politiet blandt andet også til stede på en anden adresse, hvor der holder mindst 12 politibilier.

Ifølge Ekstra Bladets mand er de her i gang med at 'endevende alt'.

