Kæmpe politiaktion: - Skød i sin lejlighed af kedsomhed

En 58-årig mand satte søndag formiddag gang i en større politiaktion i Vejle efter i kedsomhed at have skudt med luftgevær indendørs.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Kedsomhed

Søndag formiddag var der stor mystik omkring en voldsom politiaktion på Ny Grejsdalsvej i Vejle.

Det viste sig op ad dagen, at flere naboer i området havde hørt flere skud fra en lejlighed på adressen.

Da politiet ankom talstærkt, kunne de konstatere, at det var en 58-årige vejlenser, som havde kedet sig med sit luftgevær.

- Han forklarede, at han havde skudt med sit luftgevær i lejligheden - men at der ikke havde været hagl i geværet, da han skød, siger Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til Vejle Amts Folkeblad.

Efter den 58-årige havde forklaret sig, undersøgte politiet lejligheden, hvor de hverken fandt skudhuller eller hagl.

- Alt tyder på, at han bare har pumpet luftgeværet op med luft, affyret det, og derefter gjort det samme igen en håndfuld gange. Det vides ikke hvorfor - måske har han kedet sig, siger Jørn Bystrup.

Der blev ikke oprettet en straffesag mod den 58-årige mand, da det ikke er ulovligt at være i besiddelse af et luftgevær i Danmark. Politiet fortalte dog manden, at det ikke var en god ide at gøre igen.