Kæmpe protest efter ung mands død

Mandag gik tusindvis af spaniere på gaden for at vise deres vrede over, at en 24-årig mand mistede livet til det, der ligner et homofobisk overfald.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 24-årige sygehjælper Samuel Luiz blev overfaldet tæt på en natklub lørdag i byen A Coruña i det nordlige Spanien af flere overfaldsmænd. En af dem råbte ifølge tv-stationen RTVE homofobiske skældsord om Samuel Luiz.

Samuel Luiz døde på hospitalet af sine kvæstelser.

Sagen har vakt opmærksomhed i hele Spanien. Selv landets premierminister, Pedro Sánchez, har fordømt overfaldet og kaldt det for 'en vild og hensynsløs handling'.

Politiets efterforskning af sagen skal nu afdække, om der lå et homofobisk motiv bag overfaldet.

'Reaktionen til bølgen af LGBT-fobisk had, der endte Samuels liv i A Coruña, er overvældende,' skriver det spanske venstrefløjsparti Podemos på Twitter.

