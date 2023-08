Kæmpe redningsaktion: Besætningsmedlem forsvundet

Et tankskib ved Sjællands Odde mangler et besætningsmedlem.

Vedkommende er sidst set torsdag klokken 17, da skibet var ved Bornholm.

Derfor er der blevet igangsat en stor redningsaktion, hvor Forsvaret har indsat redningshelikoptere, overvågningsfly, skibe og redningsstationer i eftersøgningen.

Det oplyser Forsvaret på det sociale medie X.

Fly og skibe fra Sverige og Tyskland deltager ligeledes i eftersøgningen.

Søren Lindhardt, der er pressevagt ved Forsvaret, oplyser til Ekstra Bladet, at der blev slået alarm til dem klokken 14.37.

- Det er den øvrige besætning på tankskibet, der har meldt besætningsmedlemmet savnet, fortæller han.

Han oplyser, at skibet ikke har været i land ved Bornholm, hvorfor man frygter, at vedkommende er faldet over bord.

- Besætningen har registreret, at vedkommende ikke er mødt op klokken 10 i formiddags, siger pressevagten.

Ekstra Bladet følger sagen ...