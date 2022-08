Kæmpe svindelsag tager ny drejning

I juni blev en 42-årig tidligere direktør for Fauna Energi varetægtsfængslet og mistænkt for at have bedraget en række investorer for mindst 307 millioner kroner.

Nu har sagen taget en ny drejning, da også mandens forretningspartner, der har været advokat og tidligere bestyrelsesformand i Fauna Energi, er blevet mistænkt. Det erfarer Børsen.

Den 42-årige forretningspartner har ifølge avisen brugt mere end 20 millioner kroner af sine andre klienters penge og sigtes for underslæb for et tocifret millionbeløb.

Pengene skal blandt andet være kommet fra køberen af en ejendom, som i december sidste år deponerede 24,8 millioner kroner på en klientkonto hos advokaten.

Annonce:

Ifølge Børsen lånte advokaten i strid med reglerne størstedelen af pengene ud til den nu fængslede tidligere direktør, der lokkede en række investorer til at låne sig flere hundrede millioner kroner med lovning om afkast.

Millionerne forsvandt, og den tidligere direktør blev i juni fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Her nægtede han sig skyldig. Han blev i første omgang beskyttet af navneforbud, hvilket senere er ophævet.

Den sigtede forretningspartner har ifølge avisen i juli deponeret sin advokatbestalling.

Forretningspartnerens forsvarer Ulrik Lunn afviser over for Børsen at udtale sig om sagen, og hvordan han forholder sig til sigtelsen.

- Det er ikke noget, jeg vil komme ind på på nuværende tidspunkt, lyder det.

Det kan du gøre: Kærlighedssvindel - Mettes mareridt

Ifølge Børsen viser en række dokumenter dog, at den tidligere advokat over for politiet og sine klienter har erkendt, at han uberettiget har brugt pengene fra klientkontoen ved at låne dem ud.

Annonce:

Københavns Politi har over for Børsen ikke ønsket at be- eller afkræfte oplysningerne om den nye sigtelse.

Da den 42-årige tidligere direktør blev varetægtsfængslet i juni, beskrev politiet, at han skal have svindlet en række investorer, der troede, de investerede i konkursboer.

- Det er vores opfattelse, at investor A har indbetalt nogle penge til gerningsmanden. Investor B har gjort det samme, men de penge er derefter udbetalt til investor A for at foregive, at der er sket et afkast.

- Denne fremgangsmåde er fortsat med flere investorer, indtil der nu mangler et større millionbeløb, sagde Peter Reisz, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

Direktør i gigantkonkurs: Jagter ejendomme