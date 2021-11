Kæmpebrand spærrer vej

Et lagerhus har stået i flammer det meste af natten. Slukningsarbejdet fortsætter fredag morgen

Opdatering 07.50:

Brandvæsenet har nu branden så meget under kontrol, at Kjersing Ringvej genåbnes for trafik.

Et lager i Esbjerg brød torsdag aften i brand. Branden har stået på hele natten, og slukningarbejdet i den store lagerhal fortsætter fredag morgen.

Derfor er begge spor af Kjersing Ringvej spærret fra Bilka og ned til rundkørslen ved Storebæltsvej.

Der er tale om Biltemas lager.

- Der er ingen tidshorisont på, hvornår slukningsarbejdet er færdig, oplyser vagtchef Bjørn Pedersen til Ekstra Bladet.

Ifølge JV udviklede branden meterhøje flammer og kraftig røg. Naboer blev bedt om at blive indenfor og lukke dører og vinduer.

Sent torsdag aften væltede en gavl på bygningen, og herefter valgte man at lukke Kjersing Ringvej.

Der har ikke været meldinger om nogle tilskadekomne, oplyser politiet.