Kæmpede med 37-årig: Drabssigtet truede forældre

Politiet gennemgår minut for minut, hvad der skete under angrebet i Norge

Et familiemedlem til danskeren afslører, at forældrene kæmpede forgæves for at hjælpe den nu sigtede bueskytte og konvertit, som står bag det femdobbelte drab i Norge

Den nærmeste familie til den 37-årige dansker, der nu er sigtet for bueskytte-drab på fem mennesker i Kongsberg i Norge, kæmpede for at hjælpe den psykisk ustabile mand.

Det fortæller et nært familiemedlem til Ekstra Bladet få timer efter de tragiske begivenheder, der skete i byen Kongsberg knap 100 kilometer vest for Oslo.

- Vi er selvfølgelig alle sammen meget rystede over og kede af, hvad der er sket og kan ikke forstå, hvordan og hvor han har lært at skyde med bue og pile, siger kilden, som er dansk og bosat i Danmark.

- Det sidste, jeg hørte, var, at han havde været hjemme med en pose, og at hans mor måtte løbe hjemmefra, fordi han havde en sabel i en pose, siger manden.

Han bekræfter, at den nu drabssigtede mand har boet hele sit liv i Norge. Hans mor er dansk, og faderen er norsk, men han har ifølge norsk politi bevaret sit danske statsborgerskab.

Foto: Anthon Unger

Forældrene var bange

Den nærmeste familie har været i jævnlig kontakt med politiet og også forsøgt at råbe andre myndigheder omkring manden op.

- Men han har jo bare gået og passet sig selv. Forældrene har ikke kunnet passe ham og bad derfor politiet om hjælp. Hvad stiller man op med mennesker, der er psykisk syge, spørger det danske familiemedlem.

Han understreger, at mandens forældre har givet ham masser af moralsk opbakning og er 'absolut uden skyld' i de brutale handlinger, som politiet nu sigter ham for at være hovedperson i.

- Det har været umuligt for dem. Han har ikke villet tage sin medicin, og hvad gør man så? Den ene spiller bolden over til den anden, siger kilden, som fortæller, at manden var 'forment adgang' til sine forældres hjem, fordi de var bange og vurderede ham til at være farlig.

I det seneste år var han omfattet af et polititilhold.

Politifolk en masse foretager her tekniske undersøgelser omkring gerningsstedet i Kongsberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Forskruet og mærkelig

Norske medier har været ude med oplysninger om, at manden var konverteret til islam. Men Ekstra Bladets kilde kan ikke forestille sig, at der har været tale om en dybere tro eller overbevisning.

- Han har godt nok været lidt mærkelig og forskruet, men dybere tanker har han ikke. Han er jo forstyrret oven i sit hoved, siger manden, som aldrig har set den 37-årige bede.

Det er flere år siden, at danskeren har været i sin mors hjemland. Et andet familiemedlem oplyser dog, at han for en del år siden deltog i en familiebegravelse i Danmark.

Som ung var han ifølge det danske familiemedlem præget af sløvhed.

Frygtede for hans forældre

Mandens danske mor flyttede til Norge, da hun var ganske ung, men har bevaret de sociale kontakter i Danmark. Hun var på besøg her i landet for ganske nylig.

Det danske familiemedlem fortæller, at han straks fik en mistanke om, at den yngre dansker kunne være gerningsmand, da de hørte om den dramatiske hændelse i Oslo.

- Vi frygtede en overgang, at hans forældre også kunne være slået ihjel. Jeg synes godt nok, der er nogle myndigheder, som har skidt i nælderne. Han burde have været på en lukket afdeling for længe siden, siger manden.

Han fatter ikke, hvordan manden kunne nå at dræbe fem mennesker med pile.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Norsk medie: Lagde revolver på sofaen

Den nu drabssigtede mand tiltvang sig i maj sidste år adgang til nære familiemedlemmers hus i Norge. Her gik han omkring, selv om de bad ham forsvinde. I den forbindelse truede han med at dræbe en af beboerne.

Han lagde en Colt-revolver kaliber 4,5 på en sofa, hvilket de to familiemedlemmer oplevede som truende.

Det oplyser det norske medie VG, og det fremgår også af en kendelse om besøgsforbud afsagt samme dag i Tingsretten i Eiker. Det strakte sig over seks måneder. Om det blev forlænget, er det ikke lykkedes VG at opklare.

Sidste sommer overtrådte han besøgsforbudet, da han igen aflagde de to familiemedlemmer besøg.