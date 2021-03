Kæreste til fængslet kvinde: - Hun har det godt

Chokket hos Nanna Skov Høpfner har henover weekenden lagt sig. Den 30-årige mor til to blev fredag idømt to års fængsel for blandt andet at have opfordret til vold under en tale til en Men In Black-demonstration og brød i retslokalet i Københavns Byret sammen i tårer.

Tre dage senere har hun via sin nye forsvarsadvokat meddelt, at hun anker dommen til Østre Landsret.

Ifølge Nanna Skov Høpfners kæreste er hun ved godt mod.

- Jeg talte med hende i går, og lige nu har hun det faktisk godt selvom hun er presset, siger Kenneth Wils til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg dukker selvfølgelig op i landsretten og støtter Nanna 10.000 procent. Jeg synes, det er en mærkværdig dom, og at hun burde frifindes.

Kæreste til voldsdømt mor: - Nanna er i chok

Nanna Skov Høpfners nye forsvarer Erbil Kaya er ikke i tvivl om, at sagen skal for en højere retsinstans:

- Vi skal selvfølgelig have prøvet sagen i landsretten - først og fremmest fordi hun nægter sig skyldig. Samtidig er det den første dom hvor straffelovens paragraf 81d (skærpelse for coronarelateret kriminalitet, red.) indgår, så vi vil gerne vide, om det var hensigten med loven, at hun også skulle kunne straffes, siger han til Ekstra Bladet.

Corona-paragraf giver dobbelt straf

Under dommerens begrundelse af strafudmålingen fredag, forklarede han, at det den hårde dom skyldes coronaskærpelsen. Altså at kriminalitet, der vurderes at være relateret til coronavirus, kan give dobbelt straf. Dommeren ville under normale omstændigheder have givet kvinden ét års fængsel.

Men in Black demonstrerede ved Rådhuspladsen i København 9. januar. Foto: Tariq Mikkel Khan

'På en ikke voldelig måde'

Det var blandt andet ordene 'Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?' der fik anklagemyndigheden til at rejse tiltale mod kvinden.

Udover opfordringen til vold, blev hun ligeledes dømt for grov forstyrrelse af den offentlige orden da retten mente, at hun opfordrede til overfald og kast med genstande mod politiet.

Kvinden har gennem hele retssagen nægtet sig skyldig.

Landsretssagen er endnu ikke berammet.