Nanna Skov Høpfners kæreste fortæller, at den 30-årige mor til to små drenge brød sammen og stadigvæk er rystet i sin grundvold efter dom på to års fængsel i i historisk byretssag

Nanna Skov Høpfner gemte sit hoved i armene, da hun fredag i Københavns Byret blev idømt en corona-skærpet straf på to års fængsel for blandt andet at have opildnet til vold og grov gadeuorden og for selv at have medvirket til grov vold mod tjenestemænd.