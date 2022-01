Kæresten kræves fængslet for drab

Kæresten til den 24-årige kvinde, der mandag blev fundet død i en bil i vandet ved Amager Strandpark, vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag med krav om varetægtsfængsling fra anklagemyndighedens side.

Det bekræfter vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Brian Belling over for Ekstra Bladet.

Kæresten, der ligesom kvinden er 24 år, blev anholdt tidligere tirsdag og sigtet for drab, men på det tidspunkt kunne politiet ikke svare på, hvorvidt han ville kræve fængslet.

- Indtil videre er der noget mistænkeligt, der gør, at vi har anholdt kæresten og sigtet ham for drab, men nu efterforsker vi og forsøger at greje, hvad der er sket, lød det i første omgang.

Den 24-årige kvinde blev meldt savnet af familien søndag nat, fordi hun ikke kom hjem. Mandag formiddag blev hendes bil fundet i vandet i lagunen.

- Det var en borger, der kørte forbi og kunne se bagenden af bilen, siger Brian Belling.

Hovedstadens beredskab sendte dykkere til stedet og relativt hurtigt kunne politiet konstatere, at der var tale om kvindens bil.

