Kærestepar anholdt for at sætte ild til hus

Et kærestepar kræves varetægtsfængslet, efter at de ifølge politiet i går forsøgte at brænde et hus ned i Korsør.

Den 40-årige mand og 37-årige kvinde bor selv på adressen, som de nu er sigtet for brandstiftelse mod, oplyser Palle Hansen, kommunikationsmedarbejder ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet havde der været nogle uoverensstemmelser mellem kæresteparret og nogle andre, der bor i huset på Remisevej.

- De rager uklar med nogen og truer med at stikke ild på huset, siger Palle Hansen.

Han kan ikke i skrivende stund oplyse, hvorvidt der er en relation mellem de nu anholdte og de øvrige beboere, som var hjemme, da ilden brød ud ved højlys dag.

Politi og brandvæsen blev alarmeret mandag klokken 11.53, og kæresteparret blev klokken 12.17 anholdt på gaden på Storebæltsvej.

Kæresteparret fremstilles klokken 11 i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.