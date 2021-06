Kærestepar får hårde domme for våbenlager

Retten i Holbæk (EKSTRA BLADET): Det skal koste en 47-årig mand og en 33-årig kvinde fra Mullerup henholdsvis fem og fire års fængsel at have været i besiddelse af flere våben, herunder automatvåben, der ifølge politiets teknikere er 'våben beregnet til krig.'

Dommen er torsdag eftermiddag afsagt ved Retten i Holbæk.

Troede det var paintball-pistoler

Den 47-årige Lars Riis Klint, der i 2019 blev udsat for et groft økseoverfald, som en Bandidos-rocker sidste år blev dømt for, valgte af frygt for rockerklubben at anskaffe sig våbnene.

Det forklarede han i retten, og han har under hele sagen erkendt forholdene.

Kvinden, den 33-årige Jette Hulebæk Kristiansen, nægtede sig skyldig under retssagen, og fortalte, at hun nok havde set to af riflerne, der havde stået forskellige steder i huset, men ikke var klar over, at de var ægte. Hun troede at det var paintball-pistoler.

En forklaring retten så bort fra. Hun blev dog ikke dømt for andre våben end de to automatvåben, og derfor blev hun straffet med et års lavere fængsel en kæresten.

Våbenlageret blev opdaget af politiet, da manden og kvindens hjem blev udsat for et håndgranat-angreb i oktober. To mænd, hvoraf den ene er fra Bandidos er tiltalt for drabsforsøg i sagen.

Blodig forhistorie

Da håndgranaterne raserede hjemmet om morgenen 3. oktober, fandt retten det bevist, at kvinden havde forsøgt at skjule de to automatvåben i en hæk inden politiet nåede frem.

Uoverenstemmelsen mellem Lars Klint og Bandidos startede ifølge ham selv, da han anklagede en Bandidos-rocker for at stå bag et uopklaret mord på sin ven i 2018. Det fortalte han i retten ledte til det meget grove økseoverfald, hvor han efterfølgende var i livsfare.

Bandidos-rockeren blev idømt tre et halvt års fængsel for at have deltaget i overfaldet, der blev takseret som grov vold.

Efter at Lars havde vidnet i sagen, tog politiet ifølge hans forklaring i retten deres kameraer ned fra huset, hvor han boede, og svarede ikke tilbage på en anmodning om en overfaldsalarm. Ifølge kæresteparret levede de i frygt for repressalier.

Derfor anskaffede Lars Klint våbnene omkring 14 dage før håndgranat-attentatet.

Politiets teknikere arbejder i Mullerup efter granat-angrebet. Foto: Per Rasmussen

Stor uenighed mellem anklager og forsvarere

De foregående episoder var ikke noget der gjorde juridisk indtryk på anklager Thomas Rasmussen, der fortalte under sin afsluttende procedure, at der efter hans opfattelse ingen formildende omstændigheder er i sagen, og forlangte seks års fængsel til den 47-årige mand og fem års fængsel til den 33-årige kvinde.

- Der er ikke tale om helt uskyldige, der er i konflikt med Bandidos, fortalte han nævningetinget med henvisning til de to dømtes tidligere straffe, der talte vold og afpresning.

Forsvarerne mente dog bestemt, at de to nu dømte havde gjort hvad de kunne for at beskytte sig ved gentagende gange at rette henvendelse til politiet uden at få hjælp.

De procederede begge for de lavest mulige domme på to år og tre måneder, hvoraf kun seks måneders skulle være ubetinget.

Nævningetinget valgte dog at følge anklagerens påstand om hårde sanktioner med henvisning til våbnenes karakter og det forhold, at de var anskaffet til at forsvare sig i en konflikt mod Bandidos.

De ankede begge dommen på stedet. Lars Klint med henblik på formildelse. Hans kæreste med henblik på frifindelse eller formildelse af straffen.

Ole Kjær, der er forsvarsadvokat for Jette Hulebæk Kristiansen siger efter dommen til Ekstra Bladet, at han går efter en frifindelse som, udgangspunkt. Men han peger derudover på, at kærstens rolle i sagen har været så beskeden, at han mener, det er urimeligt, at der kun er et års forskel på straffen til hende og til Lars Klint.

Disse våben blev fundet i hjemmet: - En halv- og fuldautomatisk riffel, MP44 isat et magasin med ammunition og en patron i kammeret - En halvautomatisk riffel, US Karabin - En salonriffel, Anschütz, Match 64 - To magasiner med ammunition - En patron sikret fra fliseområde - 87 skarpe patroner af forskellig mærke og kaliber. - 32 skarpe patroner mærke L.R. Hallow Point, kaliber 22

