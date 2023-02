Kærestepar knaldet for kokain-salg

Et rutinestop natten til lørdag kostede få timer senere en ung pusher to år og tre måneders fængsel

Der var kontant afregning for et ungt kokain-sælgende kærestepar, som lørdag formiddag blev idømt straksdomme under et åbent grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Det fortæller anklager Robert Friis Rafn til Ekstra Bladet søndag.

Det var et rutinemæssigt trafikstop på Herlev hovedgade, som udviklede sig gevaldigt natten til lørdag, da betjentene fornemmede, at en 26-årig kvinde og en 28-årig mand der sad i en Volkswagen Polo, var påvirkede.

Parrets tilstand fik patruljen til at gennemsøge bilen og her fandt de 10 gram kokain i salgsposer og 19.000 kroner i kontanter, som politiet mener, stammer fra salg af yderligere 25 gram kokain.

Manden og kvinden - som viste sig at være et kærestepar - deler adresse i Køge, og da politiet kort efter anholdelsen ransagede deres lejlighed, fandt de yderligere 380 gram kokain.

Dømt på tre kvarter

Betjentene stoppede parret lidt efter klokken 2 natten til lørdag og allerede lørdag formiddag klokken 11.30 blev de to fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Her fortalte den 28-årige mand retten, at det var hans kokain, der blev fundet på adressen, mens kvinden erkendte at have kendt til salget af den mængde, som blev fundet i bilen og de 25 gram, der var solgt inden, at politiet stoppede pusherne.

Derfor kunne en dommer tildele kæresteparret straksdomme omkring 45 minutter efter, at retsmødet startede, og mens manden fik to år og tre måneders fængsel og blev sendt direkte til afsoning, fik kvinden fire måneders fængsel, som skal afsones på et senere tidspunkt.

Nu afventer politiet svar på blodprøverne, som skal afgøre, om kvinden yderligere skal sigtes for at være påvirket, mens hun førte poloen.