Kærestepar overfaldet: Politiet beder om hjælp

Københavns Vestegns Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere to unge mænd, der mistænkes for at stå bag et groft overfald

12. august blev et kærestepar udsat for et groft overfald i Hvidovre.

Knap en måned senere er det endnu ikke lykkedes ordensmagten at pågribe gerningsmændene.

Derfor deler Københavns Vestegns Politi nu et billede af de to mistænkte, som man håber, offentligheden kan hjælpe med at identificere.

'Meget alvorligt'

Overfaldet fandt sted ved krydset Brostykkevej/Arnold Nielsens Boulevard i Hvidovre omkring klokken 22.30. Kæresteparret havde kort forinden kørt i bus med de to mistænkte, som den ene forurettede kortvarigt havde fået øjenkontakt med.

Da parret stod af bussen, blev de så pludselig overfaldet af de to unge mænd, som udsatte dem for flere spark og slag.

- Politiet betragter sagen meget alvorligt, og gerningsmændene skal vide, at politiet allerede har efterforsket intenst på at få disse identificeret, og at vi ikke stopper, før alle efterforskningsskridt er udtømte. Vi har billeder af gerningsmændene, og vi beder derfor nu offentligheden om at være os behjælpelig med at identificere gerningsmændene, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben.

Sådan ser de ud

Den ene gerningsmand beskrives som 16 til 18 år, almindelig af kropsbygning, mellemøstlig af udseende og med sort mellemlangt hår og uden skæg.

'Han var iført beige og sort kasket, sort langærmet trøje med hvide striber på hver skulder, orange trøje indenunder, grå tracksuit med en sort lang stribe ned ad hvert ben og sorte sko,' skriver politiet.

Den anden gerningsmand skulle også være mellem 16 og 18 år, almindelig af bygning, mellemøstlig af udseende og mellemlangt sort hår. Han talte desuden dansk og var iført mørkegrøn kasket med to mærker foran, sort vest, grå langærmet trøje, grå bukser og sorte og hvide sko.

Har du oplysninger til sagen, kontakt da politiet på telefon 43 86 14 48.

Se billeder af de to mistænkte herunder.

Foto: Politifoto

Foto: Politifoto