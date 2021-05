Kærestepar sigtet for drab

En mand på 35 og en kvinde på 21 år er blevet sigtet for at have dræbt en 45-årig mand ved kvælning, stump vold eller stik

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): En mand på 35 og en kvinde på 21 år er netop blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

De to, som ifølge Nordjyllands Politi er kærester, er sigtet for drab efter straffelovens paragraf 237 ved i forening at have dræbt en 45-årig mand i tidsrummet fra natten til fredag - Store Bededag - og frem til anholdelserne af de to søndag aften klokken 21.10.

Kæresteparret sigtes for at have dræbt den 45-årige ved kvælning, med stump vold eller stik, fremgik det af sigtelsen, som blev oplæst af anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi, i retten.

De to sigtede nægter sig skyldige.

Foto René Schütze

Dommer Heidi Dietz fulgte en begæring om at lukke dørene for offentligheden og dermed Ekstra Bladet, fordi efterforskningen er på et tidligt stadie, og sagen har en alvorlig karakter, som dommeren begrundede sin dørlukning.

Den 45-årige, afdøde mand blev fundet i en lejlighed i det centrale Aalborg efter at være meldt savnet. Politiets teknikere er mandag til stede på adressen i forbindelse med efterforskningen.

Politikommissær Carsten Straszek, Nordjyllands Politi, har tidligere sagt, at politiet har en række efterforskningsskridt foran sig.

Carsten Straszek oplyser til Ekstra Bladet, at man fandt den 45-årige dræbte mand søndag aften cirka klokken 21.50. Parret blev anholdt 40 minutter forinden. Manden havde indtil da været efterlyst i to døgn.

Ekstra Bladet følger sagen.