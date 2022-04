Kærestepar tiltalt: Drabsoffer fik sprøjtet WC-rens og brintoverilte i årerne

En 45-årig mand led en voldsom og brutal død i en lejlighed i Aalborg 30. april i fjor.

Det afslører anklageskriftet i sagen mod et kærestepar, en kvinde på 22 år og en mand på 36, som er tiltalt for i forening at stå bag drab og røveri mod den 45-årige i lejligheden på Ørstedsvej.

Gennem mere end syv timer blev offeret stukket talrige gange med flere forskellige knive, blev slået flere gange i hovedet og på kroppen med en hammer og fik desuden adskillige injektioner i årerne med både WC-rens og brintoverilte.

Tvunget til MobilePay-overførsel

Angiveligt som et resultat af den usædvanlig brutale mishandling blev den 45-årige mand tvunget til via MobilePay at overføre 10.000 kroner til den 22-årige kvindes private konto.

Det er årsagen til, at kæresteparret også er tiltalt for røveri af særlig grov beskaffenhed.

Det 45-årige offer blev fundet dræbt efter at have været efterlyst af sin familie. Foto: René Schütze

Som afslutning på det uhyggelige mareridt, der ifølge tiltalen varede mellem klokken 14 og 21.15 den pågældende dag, blev parrets sagesløse offer kvalt med et bælte, fremgår det af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den 45-årige mand blev fundet død natten til mandag 3. maj i lejligheden på Ørstedsvej.

Offer meldt savnet

Forinden havde hans nærmeste pårørende meldt ham savnet tre dage forinden.

Selvsamme fredag som politiets efterforskning senere ifølge tiltalen har vist, at offeret i sagen kom til at gennemleve et regulært voldsmareridt, inden han til sidst fik lagt et bælte om halsen og blev kvalt til døde.

Udover manddrab og røveri af særlig grov beskaffenhed er kæresteparret også tiltalt for at have været i besiddelse af en mindre mængde kokain til eget forbrug.

Samt tiltalt for at være i besiddelse af en større mængde dopingmidler i form af flere end 200 piller og ampuller testosteron, etrozole, tamoxifen, oxydrol og metabol.

Sagen mod den 22-årige kvinde og 36-årige mand kommer til at køre ved et nævningeting ved Retten i Aalborg til august.