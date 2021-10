Kærlig hilsen til seksårig: Hvil i fred lillemand

- Mor, hvorfor græder du?

Det spørgsmål stillet lige over middag af en dreng i fodboldtrøje foran Hørsholmhallens hovedindgang fortæller næsten det hele.

Et døgn efter en seksårig drengs tragiske og dybt ulykkelige død i en hoppeborg i forbindelse med et floorball-stævne i hallen var hele området på Stadion Allé præget af en knuget stemning.

Der blev flaget på halv stang. Og ingen kunne rigtigt besvare deres børns spørgsmål. For hvordan kunne det ske? Hvorfor virkede ulykken så meningsløs?

Det ved ikke en gang politiets efterforskere med sikkerhed. Nordsjællands Politis vagtchef har holdt sig til at melde ud, at der er tale om 'en rigtig, rigtig grum sag' og en tragisk ulykke. Intet peger i retning af en strafbar handling.

Mennesker med våde øjne

'Hvil i fred lillemand', stod der med store typer på et banner hængt op af den lokale ishockeyklub. Hilsnen var flankeret af et malet, rødt hjerte.

- Årh, en lortedag, sagde en mand til sin kone, mens de tavse stirrede på de tændte lys og det lille træhjerte med drengens fornavn - og lod tårerne trille.

Manden var klædt i en trøje med stævne-arrangøren Ringsted-Hørsholm Floorball Klubs (RHFK) logo.

Ingen af de mange mennesker, der nærmest stod i kø for at vise respekt for drengen og hans familie ved det improviserede mindested ønskede at udtale sig om ulykken eller fundet af den livløse fyr i hoppeborgen lørdag omkring klokken 15.

Det skete ifølge politiets officielle udmelding en time efter at han var meldt savnet i et alarmopkald til Nordsjællands Politi.

Stille holdt folk om hinanden, afleverede en blomsterbuket eller et lys, og trak sig derefter tilbage. Mange med våde øjne.

'Skønne dreng - hils i himlen'

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet har Stephan Grey, formand for RHFK, heller ikke ønsket at udtale sig om ulykken. Det eneste, han melder ud er, at han er 'dybt berørt af situationen', og at han nu vil sætte alt ind på at 'beskytte familien' til den lille dreng.

Nordsjællands Politi er også indtil videre tilbageholdende med oplysninger, mens politifolk afhører vidner og undersøger, hvad der i detaljer skete, og hvorfor drengen døde.

Den fatale ulykke skete i forbindelse med et større floorball-stævne i Hørsholmhallen. Selv hallen lå søndag øde hen, og alle spor af den hoppeborg, drengen blev fundet livløs i, var væk. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hørsholm Kommune har stillet krisehjælp til rådighed for alle, der har det behov. Men også fra kommunal side afventer man nu, hvad der måtte komme ud af politiets efterforskning.

Den kan måske give en formel afklaring. Men skrue tiden tilbage og fjerne den generelle fortvivlelse i forlængelse af RHFK's floorball-stævne, som skulle have leveret fællesskab og glad underholdning for børn og vokse kan ingen.

Det kommer måske stærkest til udtryk ved mindestedet foran Hørsholmhallen.

'Skønne dreng - hils i himlen', står der på et af kortene.