Kammerater hjalp knivstukket ven på hospitalet

En knivstukket 30-årig mand kom søndag sen eftermiddag gående ind på Odense Universitetshospital med nogle kammerater.

Udenfor holdt bilen, som de formodentlig havde transporteret ham i.

Men den 30-årige mand var ikke 'særlig meddelsom', som vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen siger til Ekstra Bladet.

Faktisk sagde han intet om episoden, eller hvem der havde pådraget ham skaderne.

Episoden fik politiet til at afspærre hospitalet i en såkaldt skalsikring på grund af frygten for, at nogen kunne finde på at troppe op og skabe ballade.

- Det gør vi blandt andet for at sikre offerets og personalets sikkerhed, fortæller han.

En anholdt

En mand blev efterfølgende anholdt i Odense-bydelen Vollsmose, hvor politiet formoder, at knivstikkeriet fandt sted.

- Vi er efterforskningsmæssigt stadig til stede i Vollsmose. Også for at være tryghedsskabende, siger vagtchefen.

Politiet fortæller, at man i forvejen kender offeret, og at man arbejder ud fra, at det er en kniv, han er blevet stukket med.