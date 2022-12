Kaos efter voldsom ulykke: - Taknemmelig for at stå her i dag

To øjenvidner til den voldsomme ulykke, som de var vidne til på Nordjyske motorvej E45, og er begge taknemmelige for, at de kom derfra i god behold

Det var kaotiske scener, der udspillede sig på Nordjyske Motorvej, efter to alvorlige færdselsuheld havde spærret for al trafik torsdag formiddag

En nærmest uigennemtrængelig tågebanke, isglat asfalt og lav sol var torsdag formiddag den dødsensfarlige cocktail, der resulterede i to alvorlige trafikuheld på Nordjyske Motorvej på strækningen mellem Hobro og Randers.

Sådan lød det i hvert fald fra flere af de personer, der havde oplevet de to voldsomme færdselsuheld på nærmeste hold.

To uheld – ét i hvert spor – som fandt sted med bare 200-300 meters afstand omkring klokken 9.30.

I alt var seks lastbiler og 19 personbiler ifølge Nordjyllands Politi impliceret i de to forfærdelige ulykker, der på tragisk vis endte med at koste to mennesker livet.

To voldsomme harmonikasammenstød på E45 motorvejen i Nordjylland kostede torsdag formiddag to mennesker livet. Foto: Claus Bonnerup

Da Ekstra Bladets udsendte ankom til ulykkesstedet kort efter middag var der stadig kilometerlange køer i begge retninger, alt imens politiet og beredskabet fortsat knoklede intenst på at få fjernet de mange totalskadede biler, som lå spredt ud over de to kørebaner.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, konstaterede en Falck-mand over for avisen.

I den modsatte ende af den korte strækning arbejdede flere redningsfolk på at frigøre den ene af de to omkomne personer ud af et sammenkrøllet førerhus på en forulykket lastbil.

Torsdag eftermiddag arbejde politiet og beredskabet stadig med at få ryddet op efter de to store færdselsuheld. Foto: Claus Bonnerup

Et stykke derfra stod en mindre gruppe af mennesker, som alle var sluppet med livet i behold.

Den voldsomme hændelse havde chokeret dem alle.

Samstemmigt kunne de berette om en tyk tåge, der pludselig var dukket op i forruden som en næsten ufremkommelig mur.

Den 32-årige Nicolai Langballe var selv sluppet uskadt fra torsdagens voldsomme uheld. Han kunne også berette om den pludselig tågebanke, der med et havde forringet sigtbarheden på den nordjyske motorvej. Foto: Claus Bonnerup

- Lige pludselig kørte man ind i en tågebanke, så man var nødt til at bremse hårdt op og bare håbe på, at dem bagved gjorde det samme. Men flere bragede alligevel ind i hinanden, så det er da virkelig heldigt, at man ikke selv blev ramt, lød det fra 32-årige Nicolai Langballe til Ekstra Bladet.

Advarselsblink fra forankørende biler og et ordentligt brag var i første omgang det eneste, der indikerede, at to grusomme hændelser havde fundet sted. Men da et par redningshelikoptere efterfølgende landede på stedet og dermed blæste tågen væk, stod det hurtigt klart, hvad der var sket.

Fire lastbiler var kollideret i nordgående retning og havde forårsaget et voldsomt sammenstød.

Kort forinden havde et tilsvarende harmonikasammenstød fundet sted i sydgående retning.

Flere store lastbiler var impliceret i torsdagens voldsomme ulykke. En 35-årige polsk lastbilchauffør og en 40-årige mand fra Himmerland er ifølge Nordjyllands Politi begge omkommet. Foto: Claus Bonnerup

Flere personbiler nåede ikke at bremse op i tide. I begge spor på Nordjyske Motorvej mellem Hobro og Randers resulterede de tvivlsomme vejrforhold i harmonikasammenstød. Foto: Claus Bonnerup

Ifølge flere øjenvidner var politiet ankommet til stedet på ganske få minutter.

Og alle, som Ekstra Bladets udsendte talte med, var allerede blevet afhørt af politiet og tilbudt krisehjælp.

Umiddelbart efter ulykkerne blev tre tilskadekomne personer kørt på hospitalet.