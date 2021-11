Kaos på julemarked: Hest løb løbsk

En person er kommet alvorligt til skade efter en et uheld med en hest i Aarhus

En person er kommet alvorligt til skade på et julemarked i Aarhus lørdag eftermiddag.

Det skete, da en hest løb løbsk og skabte kaotiske scener, skriver Lokalavisen Aarhus.

Julemarkedet er efterfølgende blevet lukket ned.

Lokalavisen beskriver, at tre personer sad i en hestevogn, hvor kusken mistede herredømmet over vognen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

En hest løb lørdag eftermiddag løbsk på et julemarked i Aarhus. Foto: Øxenholt Foto

Episoden udspillede sig på Store Torv i Aarhus, hvor det tætbefolkede julemarked pludselig kunne se en hestevogn komme forbi.

Vagtchef Jes Frederiksen ved Østjyllands Politi bekræfter episoden overfor Ekstra Bladet, men politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, da de er ved at underrette de pårørende til den tilskadekomne.

De oplyser ligeledes, at en bilinspektør er tilkaldt for at undersøge stedet og finde ud af, hvordan ulykken kunne være opstået.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.46

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Opdateres ...