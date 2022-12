Kaos på kunstmuseum: To anholdt

To unge mænd er blevet anholdt efter en uoverensstemmelse på kunstmuseet Aros i Aarhus, hvor der blev trukket en kniv

Østjyllands Politi rykkede tirsdag eftermiddag ud til kunstmuseet Aros i Aarhus til en anmeldelse om knivstikkeri.

Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi Flemming Lau til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse 14.01 via Alarmcentralen, hvor der står, at en mand er blevet stukket, og to gerningsmænd er tilbageholdt, fortæller vagtchefen.

- Da vi kommer, er det relativt kaotisk derinde. Det er nogle unge mennesker mellem 16 og 18 år, der er kommet i konflikt med hinanden. I den forbindelse er der en 16-årig dreng, der bliver stukket eller skåret i den ene finger med en kniv. Det er relativt begrænset skade, men trods alt er det sket med kniv.

Østjyllands Politi anholdt i forbindelse med sagen de to andre unge mænd, og man er nu i gang med at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Motivet for overfaldet er endnu ukendt.

Vagtchefen oplyser, at de to unge mænd er fortsat i politiets varetægt.

- Det er jo en voldsom hændelse at være vidne til, så på den måde var det lidt kaotisk, da vi kom derop, men det fik betjentene relativt hurtigt styr på, siger Flemming Lau.

Politiet har først lige færdiggjort arbejdet på museet.