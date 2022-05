Kaos på motorvej: - Det ser alvorligt ud

To personer er røget til behandling efter en større trafikulykke på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem frakørsel 41 Vordingborg og 40 Udby.

Den ene person er fløjet til Rigshospitalet, mens den anden person er kørt til Køge Sygehus.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt.

Artiklen fortsætter under billedet...

En person er fløjet til Rigshospitalet efter trafikulykken. Foto: Per Rasmussen

- Det ser alvorligt ud, lyder det fra vagtchefen, som kan fortælle, at det hele begyndte, da føreren af en personbil kører galt i et forsøg på at undvige et dådyr.

- Vedkommende kommer derfor delvist over i den anden vejbane. Mens føreren holder her og venter på autohjælp, kører andre køretøjer op bag i bilen, lyder det fra vagtchefen.

Han fortæller, at det går yderligere galt, da myndighederne efterfølgende er på stedet og har lukket for trafikken for at få fjernet køretøjerne:

- Af uforklarlige årsager stopper en personbil ikke ved afspærringen og kører op bag i en lastbil, oplyser Lars Denholt.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om de tilskadekomnes tilstand.

Da der skal fjernes en del køretøjer, vil politiet være på stedet et godt stykke tid endnu.

