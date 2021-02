Kaos ved tankstation: Mand slæbt efter kørende bil

Østjyllands Politi søger vidner til en dramatisk episode. Et røveri af et el-løbehjul endte med, at en mand blev slæbt efter en kørende bil

Det gik voldsomt for sig, da et stjålet el-løbehjul først udviklede sig til et røveri og senere gik helt galt.

Episoden fandt sted ved et busstoppested ud for Shell-tanken på Vesteralle 3 i Laurbjerg ved Langå nær Randers

Her stod en 58-årig mand og ventede på bussen, da to mænd pludselig tog fat i hans el-løbehjul og slæbte det ind i deres bil. En hvid Citroen Cactus af nyere model.

Den forurettede gav dog ikke op så hurtigt.

Han forsøgte at afværge tyveriet, men så gik det for alvor galt. Den 58-årige mand blev først skubbet væk fra bilen, og da han forsøgte at tage fat i rattet inde i bilen, så eskalerede det, der nu havde udviklet sig til et røveri.

Slæbt efter bilen

Gerningsmændene gassede op og kørte væk, mens den midaldrende mand blev slæbt efter bilen med hænderne på rattet gennem den åbne bilrude. Kort efter faldt han ned og landede på asfalten.

Uden at komme alvorligt til skade. Efterfølgende flygtede de to gerningsmænd, mens en kvinde sidder på bagsædet. Og det får nu politiet til at bede offentligheden om hjælp.

- Vi hører meget gerne fra vidner til episoden, eller fra folk som måske har en idé om, hvem de to mænd og kvinden kan være.

- Det kan for eksempel være, man kan kæde personerne sammen med den hvide Citroën, siger politikommissær hos Østjyllands Politi Arne Mikkelsen.

De to gerningsmænd og kvinde i bilen beskrives således: