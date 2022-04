Kaos ved Tivoli: Afspærrede veje og dårlig stemning

Københavns Politi og Tivolis personale har travlt fredag aften. De har nemlig måttet slukke håbet for en masse unge mennesker, der havde håbet på at skulle ind og give den gas til koncert med Artigeardit og Andreas Odbjerg til Fredagsrock.

Men der er ikke plads til flere på plænen, og derfor er der blevet lukket for adgangen. Og det skaber kaotiske scener ved Tivoli, der har medført, at dele af Vesterbrogade og Bernstorffsgade er blevet spærret.

Det fortæller vagtchef hos Københavns Politi Henrik Svejstrup til Ekstra Bladet.

- Vi er til stede på grund af en masse unge mennesker, der gerne vil ind i Tivoli og høre Fredagsrock. Men de kommer altså ikke ind, for der er ikke plads til flere, fortæller vagtchefen.

Ifølge Ritzau er der tale om et par tusinde unge mennesker, der lige nu står samlet foran forlystelsesparken. Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er flere i gang med at kravle over hegnet ind til parken.

Vesterbrogade er spærret fra H.C. Andersens Boulevard til Bernstorfsgade, og det er uvist, hvor længe det vil vare. Foto: Kenneth Meyer

De kommer ikke ind

- Vi går med megafoner og forsøger at få folk til at forlade stedet, og så forsøger vi at opretholde ro og orden dernede.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er 'kæmpe kaos' foran indgangen, hvor utallige unge mennesker står foran og råber 'åben op, åben op'.

Han fortæller, at der er stort politiopbud, og at betjente forsøger at få de unge gennet væk.

Vagtchefen kan ikke fortælle, hvornår afspærringerne ophæves, men fortæller at det afhænger af de mange unge mennesker, der flokkes ude foran.

- Der er spærret, indtil de unge finder et andet sted at tage hen. For de kommer ikke ind i Tivoli, fastslår han.

Han fortæller også, at der er dårlig stemning på stedet.

Også kaos i sidste uge

I sidste uge opstod der en anden form for kaos, da der var Fredagsrock i Tivoli. Her blev politiet tilkaldt, da de modtog anmeldelser om et slagsmål på plænen under en koncert med Icekiid.

Koncerten måtte kortvarigt afbrydes, fordi der opstod kaos blandt publikum. Da politiet nåede frem, var der ikke noget slagsmål at se, men politiet mødte en ung mand, der var blevet slået i hovedet af en flaske.

Efterfølgende har rygter om et knivstikkeri floreret på sociale medier, men det har ikke været muligt for politiet at bekræfte.

På grund af sidste uges episode er politiet ekstra opmærksomme denne fredag, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup.

- Vi har patruljeret i og omkring Tivoli for at være ekstra synlige, lyder det.

Opdateres ...