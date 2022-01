Kaotisk demonstration: Vandkanoner og tåregas i brug

Omkring 50.000 demonstranter var søndag samlet til en demonstration mod landets coronarestriktioner i den belgiske hovedstad Bruxelles. Det skriver flere belgiske medier, blandt andre De Standaard.

Mediet skriver, at politiet krævede demonstrationen opløst, efter maskerede demonstranter begyndte at kaste genstande mod politiet, som måtte tage tåregas og vandkanoner i brug.

Allerede inden demonstrationens begyndelse klokken 11 blev seks personer tilbageholdt af politiet i forbindelse med en række forebyggende visitationer, hvor der blev beslaglagt flere genstande.

Politiet har anvendt vandkanoner og tåregas mod nogle af demonstranterne. Foto: Johanna Geron/Ritzau Scanpix

Demonstrationen bevægede sig igennem byen og gjorde stop i en park, hvor flere internationale talere efter planen skulle tale til samlingen af restriktions-trætte demonstranter. Talerne måtte imidlertid afbrydes, da optøjerne brød ud omkring klokken 14.15.

De Standaard skriver, at arrangøren af demonstrationen forsøgte at opfordre de fremmødte til at forlade stedet på rolig vis. Alligevel var der søndag eftermiddag fortsat konfrontationer mellem politi og demonstranter, hvor belgisk politi skrev på Twitter, at enhver, der blev tilbage, kunne risikere en administrativ anholdelse.

Demonstrationen er ifølge belgiske medier arrangeret af 'World Wide Demonstration for Freedom' og 'Europeans United for Freedom' samt hundredvis af lokale foreninger, og der var flere internationale deltagere med.

Foto: Johanna Geron/Ritzau Scanpix