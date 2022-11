Kaptajn på krigsskib: - Vi var nødt til at stoppe piraterne

Kommandørkaptajn og leder af Esbern Snares anti-pirateri-mission var ikke i tvivl om, at nigerianere i båd var pirater, og at de hørte de danske soldaters varselsskud

KØBENHAVNS BYRET: - Det var mig der traf beslutningen, om at vi skulle gå over til skyde for at afvæbne piratbåden. Vi var nødt til at stoppe dem, så de ikke kunne sejle hen og tage gidsler på skibe i nærheden.

Det fastslog kommandørkaptajn Lars Povl Jensen før middag som vidne i retten. Han var missionsleder i forbindelse med fregatten Esbern Snares og Frømandskorpsets udsendelse sidste efterår med det ene formål at afværge og bekæmpe parat-angreb i Guineabugten.

Lars Povl Jensen var 'ikke i tvivl om', at de ni personer i skiff-båden var pirater, og han tog udgangspunkt i, at de ændrede adfærd, smed ting over bord og anlagde en ny kurs flere gange.

- Det er vel naturligt, hvis man ikke har tænkt sig at stoppe, sagde kommandørkaptajnen.

Men ellers var der ifølge missionslederen ingen reaktion på flere varselsskud fra den Seahawk-helikopter, som svævede omkring den hurtigtgående båd.

Kommandørkaptajn Lars Povl Jensen optrådte som vidne via et videolink til et af Forsvarets skibe. Foto: Ritzau Scanpix

Fire mænd overlevede

Straffesagens hovedperson er den 39-årige nigerianske familiefar Lucky, som fik dele af sit venstre ben skåret af, da han sprang i vandet og ramte en af bådens propeller under ildkampen ud på aftenen 24. november 2021.

Fem mænd i den lille motorbåd blev dræbt, mens Lucky var en af fire overlevende. Som den eneste blev han fløjet til Danmark.

Manden er nu tiltalt for at have udsat danske soldater for livsfare. Selv nægter han sig skyldig og afviser, at han affyrede skud eller havde skydevåben på sig.

Den formodede pirat nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem

I retten fastslog Lars Povl Jensen via et videolink, at Esbern Snare i situationen befandt sig mindst 60 kilometer ude i internationalt farvand.

Han modtog på dagen et helikopter-varsel om, at der er observeret et fartøj med brændstoftønder og to motorer, som kan være bemandet med en piratgruppe.

Den tiltalte etbenede familiefar Lucky sidder som sømmet fast til sin kørestol i retten. Nigerianeren blev mandag afhørt på første retsdag i den verserende straffesag. Tegning: Eigil Norton

Mændene var maskerede

- Det var understøttet af, at der var op til ni personer med masker og en stige i båden. Det var et klart signal om, at der var tale om en piratbåd. Jeg har igennem 36 år aldrig set andre både medbringe en stige, sagde Lars Povl Jensen.

Han bekræftede, at Esbern Snare satte kursen mod den lille båd 'for at få et sludder' med besætningen.

- Helikopteren sendte advarsler, kunne vi høre, men det var ikke klart for os, om der blev svaret, forklarede han.

Om advarselsskuddene forklarede han, at de var forsøg på at standse de formodede pirater. Men de var uden virkning, og at en finskytte derefter skød mod motorerne.

- Der er ingen tvivl om, at de hørte skudene. De ændrede jo adfærd, og begyndte at smide ting over bord. På et tidspunkt stod det klart, at de besvarede ilden fra helikopteren.

Ekspert i sørøver-angreb: Olietyveri er også pirateri

En Seahawk-helikopter svæver her over to krigsskibe under en øvelse i Guineabugten. Det er fregatten Esbern Snare til højre. Foto: Forsvaret

- Tyveri af olie (brændstof, red.) er også pirateri, hvis det foregår til søs.

Det fastslog Katja Jacobsen, seniorforsker ved Københavns Universitets Center for militære studier, her til formiddag som vidne i straffesagen mod nigerianske Lucky. Hun har stor ekspertviden om pirateri i Guineabugten.

Hun har medvirket til at udarbejde en FN-rapporten 'Pirates of the Niger Delta' om konflikterne og har været i området flere gange.

Med det udsagn slog hun en pæl igennem den tiltalte mands forsvarer Jesper Storm Thygesens påstand om, at hans klient ikke er pirat. Selv har manden overfor Ekstra Bladet og i retten erkendt, at han lever af at stjæle brændstof i Nigeria og sælge det videre til søs.

Katja Jacobsen fastslog, at det er hendes erfaring, at pirater har våben med - typisk AK47-rifler - og at der er flere eksempler på, at de skyder, hvis de støder på modstand.

- De skal have penge ud af gidsler, så de er typisk kun voldsparate, hvis nogen kommer i vejen, vurderer Katja Jacobsen

En pirat tager som udgangspunkt til søs for at lave kriminalitet. Langt det mest udbredte er kidnapning og gidseltagning.

Piraternes udrustning

- Vi har kun siden 2015 set et eksempel på pirateri i form af olietyveri i Guineabugten. Det, vi typisk ser, er kidnapning af især udlændinge eller ’catch of whites’, som udløser en større løssum, sagde seniorforskeren.

I den konkrete konflikt mellem danske soldater og formodede pirater benyttede de ni nigerianere skydevåben og en stige og sejlede i en båd med to motorer. Det er, påpegede Katja Jacobsen, typisk udrustning for pirater i Guineabugten.

Udstyret er ofte sponseret af forskellige bagmænd. Katja Jacobsen har set eksempler på, at der skal betales beskyttelsespenge.

- De bruger stiger med kroge, når de boarder et skib, lød hendes forklaring, og hun betegnede det som typisk, at de som i den konkrete sag - har samme beklædning, så de fremstår som en gruppe.

Forevist et billede af de overlevende nigerianere i røde trøjer forklarede Katja Jacobsen, at rød kan have en særlig rituel og symbolsk betydning som en form for beskyttelse mod onde ånder i piraternes verden.

Forsvarer Jesper Storm Thygesen spurgte ind til, om Lucky's gruppe fremstod mere eller mindre end militaristisk eller nyetableret end andre.

- Det kan jeg ikke sige noget om. Nogle piratgrupper har mere paramiltært tøj på. Men man kan ikke tale om et normalbillede, svarede Katja Jacobsen.

