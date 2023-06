Kartoffel-drama: Mand anholdt

En 57-årig mand er blevet indhentet af lovens lange arm og anholdt i forbindelse med torsdagens kartoffel-kaos på Storebæltsbroen.

Det skriver TV 2.

Manden er sigtet efter paragraf 252 i straffeloven, der omhandler at skabe fare for andre liv eller førlighed. Strafferammen er op til otte år.

Undren

Med få minutters mellemrum indløb to anmeldelser om kartofler på kørebanen ved Storebælt i både vestlig og østlig retning.

Det fik politiet til at undersøge, hvorvidt der var tale om en bevidst handling eller om det reelt set var et uheld.

I den forbindelse søgte politiet vidner, og nu er de altså skredet til anholdelse af 57-årig mand.

To teorier

Tidligere udtalte vagtchef Kenneth Taanquist til Jyllands-Posten, at de arbejdede ud fra to teorier.

- Enten er det et uheld, eller også er det gjort bevidst. Det er lidt påfaldende, at det sker i begge retninger. Vi taler om et læs kartofler over næsten en kilometer. Det ser ud, som om det er læsset af, sagde vagtchefen til mediet.

Nu er de altså gået skridtet videre med en anholdelse og en sigtelse af 57-årig chauffør, de tidligere bragte til standsning og afhørte i Korsør.

Politiet gik tidligere på Twitter og advarede bilisterne, fordi kartoflerne gjorde vejnettet glat. Hastigheden er derfor begrænset til 50 km/t i på strækningen.

Tidligere torsdag morgen var der ligeledes tabte kartofler omkring Kolding, hvilket spærrede E45 i flere timer torsdag morgen.

Om der er sammenhæng mellem de to episoder er for nuværende uvist.