Kartoffel-manden fremstilles i grundlovsforhør

En 57-årig mand fremstilles torsdag klokken 16 for grundlovsforhør i forbindelse med, at han tidligere samme dag angiveligt velvilligt skabte trafikale problemer på Storebæltsbroen ved at sprede en masse kartofler i begge køreretninger.

Det oplyser Fyns Politi i en ny pressemeddelelse.

Af meddelelsen fremgår det, at den 57-årige blandt andet sigtes for 'særlig hensynsløs kørsel og for grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis at forvolde nærliggende fare for nogens liv og førlighed.'

Politiet undersøger imidlertid også samtidig, om manden har nogen forbindelse til kartoffel-kaoset nær Kolding tidligere denne uge. Her var der på samme måde trafikale udfordringer på grund af kartofler på vejbanen.

To teorier

Tidligere udtalte vagtchef Kenneth Taanquist til Jyllands-Posten, at de arbejdede ud fra to teorier.

- Enten er det et uheld, eller også er det gjort bevidst. Det er lidt påfaldende, at det sker i begge retninger. Vi taler om et læs kartofler over næsten en kilometer. Det ser ud, som om det er læsset af, sagde vagtchefen til mediet.

Nu er de altså gået skridtet videre med en anholdelse og en sigtelse af en 57-årig chauffør, de tidligere bragte til standsning og afhørte i Korsør.

Politiet gik tidligere på Twitter og advarede bilisterne på strækningen, fordi kartoflerne gjorde vejnettet glat. Hastigheden blev derfor begrænset til 50 km/t. på strækningen.